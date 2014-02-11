ميسي "يتفوق" على رونالدو.. في عام 2014

كشفت إحصائية أعدتها صحيفة "غينيس فوتبول" العالمية المتخصصة في تحليل البيانات الرياضية، تفوق مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على منافسه التقليدي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال عام 2014.

وفي خضم التنافس الشديد بين اللاعبين وعلى الرغم من صعوبة المقارنة بين كلاهما؛ نشرت الصحيفة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إحصائية تُقارن بين كلا اللاعبين منذ بداية العام الجديد "2014".

وشملت المقارنة التي وضعتها الصحيفة عدد أهداف اللاعبين إضافة إلى عدد الدقائق التي خاضها كلا اللاعبين، فضلاً عن التمريرات الحاسمة التي ساهم فيها كلاهما منذ بداية العام الجديد.

وبحسب الإحصائية التي تداولها عدد كبير من رواد موقع "تويتر"، فقد عاد اللاعب الأرجنتيني للتفوق مُجدداً على غريمه "رونالدو" والذي خطف منه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2013؛ وذلك بعد أن كان قد احتكرها الأول لمدة أربع سنوات.

ورفع "ميسي" رصيده بعد الهدفين اللذين أحرزهما في مرمى إشبيلية، مساء الأحد، إلى سبعة أهداف أحرزها في 889 دقيقة، مُتفوقاً على اللاعب الأفضل العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز خمسة أهداف فقط في 947 دقيقة.



ولم يقتصر تفوق اللاعب الأرجنتيني على صعيد السجل التهديفي فحسب، بل تفوق أيضًا في التمريرات الحاسمة، حيث نجح "ميسي" في صناعة ستة أهداف لزملائه في برشلونة، مقابل 3 للاعب البرتغالي.

