ناديان إنجليزيان ينافسان برشلونة على "مراهق كرواتي"

دخل ناديان إنجليزيان على الخط، رغبة منهما في الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي المورهوب ألين خليلوفيتش، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يسعى نادي برشلونة الإسباني بكل قوة للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ويتألق خليلوفيتش بشكل لافت مع فريقه دينامو زغرب الكرواتي، وشبّهته وسائل الإعلام الأوروبية بنجم ريال مدريد الحالي ومواطنه لوكا مورديتش، علماً أنه يلعب في خط الوسط، ويمتلك مهارات فنية مميزة، جعلته مثار اهتمام العديد من الأندية الكبيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ناديا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، يريدان جلب خليلوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما خطف الأضواء في الأشهر الماضية، وأصبح حديث وسائل الإعلام في كرواتيا.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي توتنهام يعتقدون أن خليلوفيتش سيكون خير خليفة للوكا مودريتش، الذي كان قد رحل الموسم قبل الماضي نحو ريال مدريد بعد سنوات من التألق مع الفريق، فيما يريده مان يونايتد بغية تجديد دماء الفريق الذي يعاني الأمرين حالياً.

ويبدو برشلونة الأكثر عزماً لحد الآن في ضم اللاعب، إذ أوفد النادي موفدين عنه لمدينة زغرب الكرواتية، على أمل التوصل لاتفاق مع دينامو، إلا أنه لم ينجح لحد الآن، بسبب عدم رضا النادي وعائلة اللاعب عن العرض المالي.

وعرض النادي الكاتالوني على اللاعب مبلغ 3.2 مليون يورو، إلا أن ناديه أكد أنه لن يفرط باللاعب بمبل يقل عن 12 مليون يورو، وهو يتعمّد بحسب "ديلي ميل" الانتظار من أجل زيادة سعر اللاعب.

ويرى مسؤولو برشلونة في خليلوفيتش خير خليفة لنجم الفريق الحالي تشابي هيرنانديز الذي بلغ 34 من عمره، وقل عطاؤه في الفترة الأخيرة، ما استوجب البحث عن أسماء جديدة خلال الفترة القادمة.