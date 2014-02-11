"عملاق إنجليزي" يتفوق على رونالدو وتيفيز وتوريس

أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفوق اللاعب بيتر كراوتش، مهاجم فريق ستوك سيتي، على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني كارلوس تيفيز والإسباني فرناندو توريس، في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي.



وذكرت الصحيفة أن هدف كراوتش الأخير في مرمى ساوثامبتون في الجولة 25 من "البريمير ليغ"، جعله يتفوق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري على رونالدو عندما كان لاعباً مع مانشستر يونايتد، وتيفيز خلال فترة احترافه في إنجلترا مع كل من مان يونايتد ووست هام، وتوريس اللاعب الحالي لفريق تشلسي والسابق لفريق ليفربول.

وطبقاً للإحصائية التي نشرتها الصحيفة، فإن المهاجم السابق لمنتخب الأسود الثلاثة الذي يبلغ طوله ٢٫٠٣ متر، وصل إلى الهدف رقم 85 في الدوري الإنجليزي، في حين سجل كل من رونالدو وتيفيز وتوريس 84 هدفاً.



وحقق كراوتش هذا العدد من الأهداف في 348 مباراة مع ستة أندية مختلفة في إنجلترا، في حين سجل رونالدو أهدافه في الدوري خلال 196 مباراة، وتيفيز في 202 مباراة، وتوريس في 201 مباراة مع ليفربول وتشلسي.



يذكر أن كراوتش الذي يملك 5 أهداف في رصيده هذا الموسم، بدأ مسيرته الكروية بنادي توتنهام عام 1998 قبل يدافع عن عدة أندية إنجليزية هي ليفربول وكوينز بارك رينجرز وستوك سيتي وبروتسموث وأستون فيلا وأخيراً ستوك سيتي.