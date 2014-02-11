"مورينهو" غاضب من الاتحاد الإنجليزي بسبب "توريه"

أبدى البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشلسي الإنجليزي، غضبه من تبرئة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ساحة لاعب وسط مانشستر سيتي، الايفواري يحيى توريه، رغم اعتدائه بدون كرة على الهولندي ريكي فان فولسفينكيل لاعب فريق نوريتش سيتي.

وأظهرت عدسات التلفزيون ضرب توريه لفولسفينكيل بدون كرة، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي، إلا أن الحكم لم ير الواقعة، لينجو أفضل لاعب في إفريقيا من العقاب، قبل أن تؤكد اللجنة التأديبية في الاتحاد أن الحادث لا يستوجب الإيقاف.

وأثار ذلك غضب مورينهو قبيل المباراة التي ستجمع فريقه أمام سيتي، السبت المقبل، في دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي سيكون توريه قادراً على المشاركة فيها، بعدما كان متوقعاً ايقافه لثلاث مباريات.

واتهم المدرب البرتغالي الاتحاد الإنجليزي بمحاباة نادي مانشستر سيتي، وتشجيع اللاعبين على السلوك العنيف، ونقلت صحيفة "تليغراف" عنه قوله: "تجاهل معاقبة توريه يمثّل رسالة للاعبين مفادها كل شيء مباح لكم خلال المباريات، بشرط ألا يراكم الحكم".

وأكد مورينهو أن مانشستر سيتي استفاد كثيراً خلال الموسم الحالي من أخطاء الحكام، مضيفاً: "مشاركة توريه في المباريات الثلاث القادمة للفريق يخدم فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني بشكل كبير، رغم أن الواقع يقول إنه ينبغي معاقبته وغيابه عن تلك المباريات".