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أراد خطف الكرة من رونالدو.. فكاد أن يفقد حياته

المصدر: دبي - إبراهيم عمر
مدافع أتليتكو مدريد مانكويلو لحظة سقوطه المروع أمام رونالدو
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تعرض مدافع أتلتيكو مدريد خافير مانكويلو، لسقوط مروّع كاد أن يفقده حياته، بعدما ارتقى في كرة هوائية مشتركة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريق مع جاره ريال مدريد على ملعب "فيسنتي كالديرون" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحاول مانكويلو خطف الكرة من رونالدو، ففقد توازنه وسقط على رأسه، في مشهد أثار حالة من الرعب بين متابعي المباراة.

وحرص النجم البرتغالي على الاطمئنان على لاعب أتلتيكو مدريد، علماً أن الحكم أشهر بطاقة صفراء في وجهه، رغم أنه لم يرتكب أي مخالفة بحق مانكويلو، الذي قفز بشكل خاطئ للوصول إلى الكرة.

وكشفت الأشعة التي أجريت للاعب عن تعرضه لالتواء في فقرات العنق، ولم تحدد فترة غيابه عن الملاعب.

لقطات لسقوط مانكويلو المروع أمام رونالدو

اصابة مانكويلو اصابة مانكويلو
اصابة مانكويلو اصابة مانكويلو
اصابة مانكويلو اصابة مانكويلو
اصابة مانكويلو اصابة مانكويلو
مانكويلو مانكويلو
اصابة مانكويلو اصابة مانكويلو
اصابة لاعب اتليتكو اصابة لاعب اتليتكو


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