ابنة "أنشيلوتي" تحرج والدها.. مع "كاسياس"

تسببت "كاتيا" ابنة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بحرج بالغ لوالدها، بعد تصريحات مستفزة، استنكرت فيها الاهتمام "المبالغ فيه" بالحارس الدولي إيكر كاسياس، مقابل تجاهل الحارس الأساسي للفريق في الدوري المحلي دييغو لوبيو.

ونقلت صحف إسبانية عن كاتيا قولها: "إنها متعاطفة مع لوبيز"، مؤكدة أن الجميع يتحدث عن غياب كاسياس وعدم مشاركته في مباريات "الليغا"، لكنهم يتجاهلون دور لوبيز وما يقوم به من أداء مميز ضمن له الحفاظ على موقعه في التشكيلة الأساسية.

وقال كاسياس في وقت لاحق إن أنشيلوتي اعتذر له على تصريحات ابنته، وتحدث لأحد البرامج التلفزيونية، مشيراً إلى أن المدرب الإيطالي اقتنع بأن ابنته لم تكن موفقة في تصريحاتها، وسارع للاعتذار.

وأضاف الحارس المخضرم: "لا أعرف ابنة أنشيلوتي، وقد تحدث بعض اللاعبين له عن تصريحاتها، وتفهّم الموقف وانتهى الأمر دون أي مشاكل"، مشدداً على أن المهم بالنسبة له هو أن يسير ريال مدريد على ما يرام ويحقق الأهداف المرجوّة.

وكانت "كاتيا" طرفاً في أزمة أخرى مؤخراً، بعدما عيّن والدها صديقها "مينو فولكو" ضمن الجهاز الطبي لريال مدريد، ما أثار انتقادات بعض وسائل إعلام إسبانية، التي رأت في تلك الخطوة "مجاملة" على حساب النادي، لاسيما أنه لا يوجد دور فعلي لفولكو في الجهاز الطبي.

