تشلسي يتعثر ويفشل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي

فشل تشلسي المتصدر في توسيع الفارق إثر تعادله مع مضيفه وست بروميتش البيون 1-1 اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على ملعب هوثورنز وامان أكثر من 24 ألف متفرج، وضع تشلسي نفسه في موقف حرج وبات مهددا بفقدان الصدارة لصالح أرسنال في حال فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد حامل اللقب غدا الأربعاء، أو لصالح مانشستر سيتي في حال فوزه على ضيفه سندرلاند.

ورفع تشلسي رصيده إلى 57 نقطة، مقابل 55 لأرسنال و54 لمانشستر سيتي الذي يملك فارقا كبيرا من الأهداف في حال التساوي بعدد النقاط.

وأنهى تشلسي الشوط الأول متقدما بهدف في الوقت بدل الضائع بعد ركنية نفذها المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز وتابعها المدافع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش من زاوية ضيقة جدا في أسفل الزاوية اليسرى (45+3).

وفي الشوط الثاني، قال البديل النيجيري فيكتور انيتشيبي الكلمة الأخيرة بتسجيله هدف التعادل من ضربة رأس (87).

وعلى ملعب كينغستون كومونيكايشنز، حقق ساوثمبتون فوزا صعبا على مضيفه هال سيتي بهدف يتيم سجله المدافع البرتغالي جوزيه فونتي (69).

وارتقى ساوثمبتون إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة، فيما تراجع هال سيتي إلى المركز الثاني عشر وله 27 نقطة.

وعلى ملعب ابتون بارك، تغلب وست هام على ضيفه نوريتش سيتي بهدفين متأخرين سجل الأول المدافع الويلزي جيمس كولينز بعد كرة نفذها السنغالي محمد دياميه من ركلة حرة (84)، وتكفل السنغالي بالثاني (90+4).

وصار وست هام عاشرا برصيد 28 نقطة مقابل 25 لنوريتش في المركز السادس عشر.

وتعادل كارديف سيتي مع استون فيلا صفر-صفر.