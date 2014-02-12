جمهور "أتلتيكو" ينتقم من رونالدو بـ"ولّاعة"!

اعتدى أحد مشجعي أتلتيكو مدريد، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بقذف قداحة "ولّاعة" على رأسه، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الفريقين على ملعب "فيسنتي كالديرون" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتفاجأ رونالدو لحظة مغادرته أرض الملعب بـ"الولاعة" ترتطم في رأسه وتفتت إلى نصفين، في مشهد أثار غضب واستياء جماهير "النادي الملكي"، لكن اللاعب البرتغالي لم يصب بأي أذى، وتمكّن من العودة للمشاركة في الشوط الثاني.

وشهدت مباراة "الديربي" أجواء ملتهبة داخل أرض الملعب، رغم أن الريال حسمها مبكراً في الشوط الأول بهدفين جاءا من ركلتي جزاء سجلهما رونالدو، وأظهرت عدسات التلفزيون أكثر من مرة تدخلات عنيفة بين لاعبي الفريقين.

ومن المنتظر أن يفرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبات قاسية بحق أتلتيكو مدريد بعد واقعة الاعتداء على رونالدو، خصوصاً أن اللقطات التلفزيونية أظهرت الاعتداء بشكل واضح.

