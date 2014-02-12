رصاص إسرائيلي حرم فلسطينيين من كرة القدم مدى الحياة

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب البدء في حملة لمقاطعة إسرائيل رياضياً على الصعيد الدولي، مؤكداً أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في شهر أبريل/نيسان المقبل لبحث هذا الملف، مشيراً لقضية لاعبين اثنين من نادي أبو ديس، تعرضا لإطلاق نار من الشرطة الإسرائيلية بعد خوضهما لمباراة في الدوري الفلسطيني.

ويصعد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته وهذه المرة بحق الرياضة الفلسطينية، فلم تكن جريمة جوهر جوهر سوى أنه عائد من ناديه أبو ديس المقدسي، رفقة ابن عمه آدم جوهر لاعب ناشئي النادي والنتيجة رصاصات استقرت في أرجلهما وفتتت العظم قبل أن تطلق الكلاب باتجاههم لتنهش بعضاً من لحمهم، ويؤكد الأطباء أنهما لن يعودا أبداً للملاعب بفعل حجم وخطورة الإصابة.

وصرح جوهر الجوهر لقناة العربية: "الاحتلال حرمنا الآن من هذه الموهبة ولن يكون بمقدوري استكمال مسيرتي أو الوصول لأهداف تطلعت إليها وما عملت به للوصول إليه لمنتخب فلسطين وتمثيل أبو ديس وأحلام أخرى عديدة حرمني منها الاحتلال".

وقال ابن عمه آدم جوهر من سريره في المستشفى "لن نلعب كرة القدم مدى الحياة وهو ما يؤلم ويحزن. كان لدينا طموح بلعب كرة القدم ولا نملك إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين" وتأسفت والدته بقولها "الاحتلال حرمهم من اللعب والطموح وحتى من التسلية كبقية الشباب في العالم.

وكان جوهر لاعباً أساسياً في نادي ابو ديس وكان يطمح للارتقاء بالنادي والمنافسة بالإرادة والمهارة بينما تقدم آدم بخطوات ثابتة بسعيه لكي يصعد من فريق الناشئين الى الفريق الأول.

وتعاني الأندية الفلسطينية من التنقل بين مدن الضفة لخوض التدريبات ومنافسات الدوري حيث تجبر على الوقوف طويلاً على حواجز الجيش الإسرائيلي وقد يتعرض اللاعبون والأطقم الفنية للاحتجاز وأحياناً لإطلاق النار أو حتى إطلاق الكلاب البوليسية.

وهو ما أكده عدة لاعبين لقناة العربية حيث تختلط ممارسة الرياضة بالخوف وخاصة من الأهل لأن الذهاب لملعب التمرين أو المباراة لا يعني ضمان العودة.. وفيما يبدو طبيعياً أن يغادر اللاعب الملعب ببطاقة حمراء أو بإصابة طفيفة بعد احتكاك على الكرة مع خصم ضمن التنافس الشريف، لكن الخروج برصاصات حاقدة فهذا ما لا يحدث إلا من الاحتلال الإسرائيلي وهو الخصم غير الشريف للرياضة الفلسطينية.

