رونالدو.. يقود ريال مدريد إلى نهائي كأس إسبانيا

استغل ريال مدريد ثنائية جديدة لمهاجمه البرتغالي الخطير كريستيانو رونالدو ولقن جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد درساً جديداً وواصل مسلسل الثأر من أتلتيكو في الموسم الحالي بفوز رائع 2/صفر اليوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وجدد الريال فوزه على أتلتيكو بعد أيام من الفوز على نفس الفريق 3/صفر ذهابا ليفوز 5/صفر في مجموع المباراتين ويحجز مقعده في المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وثأر الريال بهذا الانتصار الكبير في مجموع المباراتين من جاره العنيد الذي تغلب عليه 2/1 في نهائي المسابقة بالموسم الماضي ثم تغلب عليه 1/صفر في الدوري الإسباني في وقت سابق من الموسم الحالي.

وجرد الريال منافسه العنيد من لقب الكأس وضاعف من محنته في الفترة الحالية، حيث مني أتلتيكو اليوم بهزيمته الثالثة على التوالي في غضون أسبوع واحد بعد هزيمته ذهابا أمام الريال يوم الأربعاء الماضي، ثم صفر/2 أمام ألميريا في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

ويلتقي الريال في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي والتي تجمع غدا الأربعاء بين ريال سوسييداد وبرشلونة علما بأن برشلونة فاز 2/صفر على ملعبه ذهابا.

وحسم الريال مباراة اليوم مبكرا وبفضل هدفين سجلهما رونالدو من ضربتي جزاء في الدقيقتين السابعة و16 ليترك بصمة جديدة مع الفريق من خلال مباريات الكأس، رغم إيقافه حاليا لثلاث مباريات في الدوري.

ورغم حاجة أتلتيكو لتعويض الأهداف الثلاثة التي دخلت مرماه ذهابا ، كان الريال هو الأفضل والأكثر هجوما في الدقائق الأولى وكاد بيل يهز الشباك في الدقيقة الثالثة اثر ضربة حرة لعبها تشابي ألونسو وطولية وقابلها بيل بضربة رأس خاطفة ولكن الكرة مرت بجوار القائم على يمين الحارس.

ولكن الريال لم يتأخر كثيرا في الإعلان عن تفوقه حيث حصل رونالدو على ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة السادسة اثر انطلاقة رائعة بالكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن ترتطم قدمه بقدم أحد المدافعين ليسقط داخل المنطقة.

وسدد رونالدو ضربة الجزاء بنفسه على يمين الحارس البلجيكي تيباوت كورتوا ليكون هدف التقدم المبكر للنادي الملكي في الدقيقة السابعة.

وكاد رونالدو يهز الشباك بهدف ثان في الدقيقة 11 اثر تمريرة عرضية عالية من الناحية اليمنى قابلها بضربة رأس ولكنها مرت خارج المرمى.

وحرم القائم أتلتيكو من هدف التعادل في الدقيقة التالية عندما تصدى لتسديدة رائعة أطلقها راؤول جارسيا من داخل حدود المنطقة في أول هجمة خطيرة للفريق ولكنها ارتدت من القائم على يسار إيكر كاسياس حارس مرمى الريال.

وجاء رد الريال من خلال ضربة جزاء حصل عليها بيل في الدقيقة 15 إثر عرقلته داخل حدود المنطقة لإيقاف انطلاقته، فلم يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء.

وسدد رونالدو ضربة الجزاء على يمين الحارس أيضا مسجلا الهدف الثاني له وهو الثاني للفريق أيضا في الدقيقة 16 ليوجه لطمة قوية لمضيفه أتلتيكو.

وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق التالية وانحصر الأداء في وسط الملعب لفترات عديدة قبل أن يستيقظ الريال مجددا ويشن أكثر من هجمة خطيرة بقيادة رونالدو لكن دون أن يكتب لها النجاح.

وفي المقابل، اعتمد أتلتيكو كثيرا على التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها افتقدت للدقة المطلوبة فلم تشكل خطورة حقيقية على مرمى كاسياس.

ونال أساير إياراميندي لاعب الريال إنذارا في الدقيقة 36 للخشونة في محاولة منه لإيقاف هجمة سريعة لأتلتيكو.

كما نال ألفارو أريلوا نجم الريال إنذارا في الدقيقة 43 للخشونة عندما حاول إيقاف هجمة خطيرة خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة وسط ضغط هجومي من أتلتيكو في الدقائق الأخيرة من الشوط.

ونال رونالدو إنذارا في الدقيقة 44 لالتحاق قوي للغاية مع خافي مانكويلو الذي سقط على رأسه ولكنه حصل على العلاج سريعا.

وفي الشوط الثاني، عاد الريال لضغطه الهجومي وكاد يضيف مزيدا من الأهداف ولكن أتلتيكو استعاد اتزانه سريعا وعاد لمبادلة ضيفه الهجمات وإن خلت فرص الفريقين من الخطورة الحقيقية على المرميين.

وسدد بيل ضربة حرة رائعة في الدقيقة 64 أبعدها الحارس لضربة ركنية لم تستغل جيدا.

وبعد عدة محاولات للريال شكلت خطورة كبيرة على مرمى أتلتيكو، استغل أصحاب الأرض استبدال رونالدو وكثفوا هجومهم على مرمى الريال ولكن دفاع الفريق الملكي ظل صامدا كما كان كاسياس كفيلا بالكرات التي وصلت إليه لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للريال.