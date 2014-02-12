صحيفة إنجليزية: صفقة أوزيل.. "فاشلة"

فتحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، النار على متوسط ميدان فريق أرسنال الإنجليزي، الدولي الألماني مسعود أوزيل، بعدما وصفت صفقة انتقال الألماني من نادي ريال مدريد الاسباني إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي بـ"الفاشلة".

وشنت الصحيفة الإنجليزية، هُجوماً لاذعاً على اللاعب الألماني، وذلك على خلفية العروض السلبية التي قدمها بالآونة الأخيرة، والتي كان آخرها أداءه المخيب للآمال خلال مباراة فريقه أمام نظيره "ليفربول" في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واعتبرت صحيفة "ذا صن" بأن صفقة انتقال الدولي الألماني، مسعود أوزيل، من نادي ريال مدريد الإسباني إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، بمثابة أكبر مقلب شربه مدرب فريق المدفعجية، الفرنسي آرسين فينغر.

وعنونت الصحيفة على غلاف عددها الصادر صباح اليوم "أووه - زيل"، وذلك في محاولة منها للضغط على المدرب الفرنسي من أجل تنبيه اللاعب الذي كلف خزينة النادي حوالي 45 مليون يورو.

ووفقاً للأرقام التي نشرتها الصحيفة، فإن صانع ألعاب فريق "الغنرز" لم يستطع هز شباك منافسي فريق "أرسنال في اللقاءات الثمانية الأخيرة التي خاضها فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما لم يساهم في تسجيل أي هدف لزملائه منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أنّ هذه الأرقام لا تليق بلاعب كان قد كلف خزينة نادي "أرسنال" 45 مليون يورو، وهو أكبر مبلغ يدفعه النادي اللندني في تاريخه منذ تأسيسه عام 1886.