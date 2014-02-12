عشاق ريال مدريد "يسخرون" من ميسي "الطباخ"

سخِر عُشاق نادي ريال مدريد الإسباني، الغريم التقليدي لفريق برشلونة، من مهاجم الفريق الكاتالوني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد أن ظهر مُرتدياً ملابس الطباخين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام".

واجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة، وذلك بعد أن نشر اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012)، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصورة التي ظهر بها بملابس الطباخين.

وكتب "ميسي" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام": "خسرت الرهان.. فكان عليّ الطهي"، ولم ينشر تفاصيل أخرى عن طبيعة هذا الرهان.

إلا أنّ عُشاق نادي ريال مدريد، قد ربطوا هذا الرهان بمباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد التي أقيمت، مساء يوم أمس، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث ذكر أحد عُشاق الفريق الملكي، بأنّ "ميسي" قد راهن على خسارة ريال مدريد، لكنه خسر هذا الرهان.

في حين كتب مشجع آخر: "الطباخ تاتا مارتينو ينقل العدوى إلى ميسي"، وذلك في إشارة منه إلى أنّ "ميسي" قد تأثر كثيراً بمدربه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، الذي يحرص بين الفينة والأخرى على عمل حفلات شواء، يقوم هو بطهيها بنفسه.

بدورهم، تداول عدد كبير من عُشاق فريق برشلونة، تلك الصورة، حيث اعتبر أحدهم بأنّ "ميسي" يُحاول الآن أن يُصبح أفضل شيف في التاريخ، بعد أن أصبح أفضل لاعب في التاريخ، على حد تعبيره.

كما نشر مُشجع آخر تلك الصورة وكتب عليها: "ميسي ليس مجرد أسطورة في كرة القدم فحسب، بل هو طباخ ماهر أيضاً".

