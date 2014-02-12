ملك هتف له رئيس جمهورية

ننتظر زيارة بيليه الثالثة إلى القاهرة.. الزيارة الأولى حين كان لاعبا مع سانتوس. والثانية كانت قبل سنوات، وأذكر أن الشركة الراعية للزيارة وقتها نظمت لنا لقاء صحفيا مع الجوهرة السوداء.. وكنت سألت نجم الكرة البرازيلية وبطل كأس العالم أربع مرات في زيارته الثانية للقاهرة: ما معنى بيليه؟ فأجاب: لا أعرف معنى هذه الكلمة حتى اليوم. لقد أطلقتها علىَّ زميلتي في المدرسة في قرية تريس كوراكيس (القلوب الثلاثة).. بولاية ميناس جيرايس. واضاف بيليه قائلا: «في هذه السن الصغيرة غضبت من هذا اللقب. لكنني اكتشفت أن تلك الطفلة منحتني اسما من السماء يمكن أن ينطقه أي إنسان في أي مكان ببساطة وسلاسة. من اليابان إلى الأرجنتين. ومن روسيا إلى الفلبين..».



اسمه الحقيقى ادسون ارانتيس دونا سيمنتو، والاسم خليط من اسمى أبيه وأمه. فالأب هو خواو راموس دونا سيمنتو والأم سيليستى .



اعتزل بيليه الكرة عام 1975 بعد أن لعب 1362 مباراة، منها 85 مباراة دولية، وشارك في 4 بطولات لكأس العالم، وفاز مع منتخب البرازيل بالكأس أعوام 1958 و1962 و1970 وهو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذى حقق هذا الانجاز.. وقد اختير كأفضل لاعب في القرن العشرين على الإطلاق في استفتاء أجرته صحيفة الإيكيب الفرنسية عام 1978. وذلك قبل أن يظهر مارادونا ويبدع في مونديال 1986.. ومازالت المقارنات تجرى حتى اليوم بينه وبين مارادونا، وبينهما وبين ليونيل ميسي، وهذا على الرغم من تغير اللعبة وتنوع تكتيكاتها، وضيق مساحاتها، وزيادة سرعة إيقاعها وهى سرعة لم تكن موجودة في زمن بيليه. إلا أن مهاراته الفردية تفوقت على الجميع..



كان بيليه صاحب موهبة فذة واللاعب الذى لا يتكرر لإجادته كل فنون الكرة فهو يسدد بقدميه اليمنى واليسرى ويجيد ألعاب الهواء ويمتلك القوة البدنية وعنده السرعة، ويرى الملعب، كما أنه صانع ألعاب وصانع أهداف. وهداف..



سجل أسطورة الكرة البرازيلية مئات الأهداف لكنه يعتز بهدفين، الأول أحرزه عام 1961 في مباراة بين سانتوس وفلومننزى حيث استلم الكرة من منطقة جزاء فريقه وراوغ كل فريق فلومننزى وسجل.. والهدف الثاني هو الهدف رقم 1000 في تاريخه، وكان في 10 نوفمبر من عام 1969 باستاد ماراكانا أمام فريق فاسكودا جاما حيث احتسبت ضربة جزاء لسانتوس تصدى لها بيليه وسجل هدفه الثمين وأيامها أصدرت الحكومة البرازيلية طابعا للبريد بهذه المناسبة يحمل صورة الأسطورة.



في عام 1967 طرد الحكم (ألبينو زانفرريا) بيليه من الملعب، وذلك في احدى مباريات دوري ساوباولو، فقرر الاتحاد البرازيل لكرة القدم إيقاف الحكم ــ وليس بيليه ــ لمدة شهر لأنه حرم الجماهير من متعة مشاهدة الفن، والحيوية والقوة..



في عام 1970 نظمت البرازيل استقبالا رائعا لأبطال كأس العالم، وخرج رئيس الجمهورية الجنرال إميليو ميديسي إلى شرفة القصر الجمهوري وهتف من أعماق قلبه: يحيا الملك.. يحيا الملك بيليه. وكانت تلك هي المرة الأولى والوحيدة في التاريخ التي هتف فيها رئيس جمهورية بحياة ملك..؟!



نقلاً عن "الشروق" المصرية