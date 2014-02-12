"غالب".. الأقرب لخطف نجومية الموسم السعودي

لا يختلف اثنان على أن من أبرز عوامل النجاح في فريق النصر السعودي هذا الموسم تميّز خط وسطه، لاسيما الوسط المتأخر بفضل وجود إبراهيم غالب، وذلك حسب تأكيدات الكثير من النقاد والمتابعين للكرة السعودية، حتى أطلق عليه لقب "رمانة النصر"، وتمكن غالب من حجز موقعه أساسيا في فريقه منذ صعوده إلى الفريق الأول قبل مواسم عدة، وعلى الرغم من صغر سنّه إلا أنه تمكن من مقارعة لاعبين أكبر منه سنّا في الفريق الأصفر وإبعادهم.



ولم يكتف غالب "24 عاما" بالشفاعة التي قدمها له أسطورة النصر ماجد عبدالله والذي كان أحد الأسباب وراء تسجيله في الفريق الأصفر، بل عمل بجد منذ اليوم الأول له في الفريق حتى بات حاليا أحد أهم نجوم النصر، ويرشحه الكثير من النقاد لخطف لقب أفضل لاعب في الموسم الرياضي بعد أن ساهم مع فريقه في تحقيق لقب كأس ولي العهد إلى جانب اقترابه من تحقيق لقب دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم.



وبلغة الارقام لعب غالب 1613 دقيقة وشارك في 18 مباراة من أصل 21 حتى الآن، وتم استبداله في مباراة واحدة فقط، وتمكن من قطع 50 كرة وبلغت نسبة الالتحامات الناجحة 74% حيث التحم 81 مرة، ونال غالب في مسيرته هذا الموسم 3 بطاقات صفراء فقط ولم تشهر في وجهه البطاقة الحمراء، وارتكبت في حقه 38 مخالفة في الوقت الذي ارتكب فيه 23 مخالفة، وسجل هدفين وصنع 11 فرصة منها واحدة حاسمة.



كما تمكن غالب من تمرير 1323 تمريرة وبلغة دقة التمرير 86%، فيما بلغت التمريرات الطويلة 15% ، حيث يعتمد غالب على الكرات القريبة، ولعب 8 كرات عرضة ناجحة.



يذكر ان إدارة نادي النصر جددت مع غالب لمدة خمس سنوات بداية من الموسم المقبل، ومنحته مميزات جيدة في عقده الجديد كحافز له لتقديم الأفضل.

