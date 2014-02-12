فيورنتينا يسقط أودينيزي ويطير إلى نهائي كأس إيطاليا

حجز فيورنتينا مقعده في نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الثمين 2/صفر على ضيفه أودينيزي اليوم الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة ليفوز 3/2 في مجموع المباراتين.

وأنهى فيورنتينا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مانويل باسكوال في الدقيقة 14، ثم أضاف زميله خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 61 ليحسم المواجهة تماما، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز أودينيزي 2/1 على ملعبه.

وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد ماوريسيو دوميتزي لاعب أودينيزي للاعتراض وسط توتر أعصاب الفريقين، علما بأن الحكم طرد أيضا إيمانويل بادو لاعب أودينيزي في بداية الوقت بدل الضائع لاعتراضاته من على مقاعد البدلاء.

ويلتقي فيورنتينا في النهائي مع الفائز من المواجهة بين روما ونابولي اللذين يلتقيان غدا في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي، علما بأن روما فاز 3/2 على ملعبه ذهابا.