"قزاز" يكشف لـ"في المرمى" تفاصيل عقد سوزا بالوثائق

كشف عضو شرف نادي اتحاد جدة لؤي قزاز تفاصيل قضية البرازيلي دي سوزا لاعب الفريق السابق, منذ بدء المفاوضات مع ناديه فاسكو ديجاما, وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "منذ أن ترك سوزا النادي حُملت من قبل جماهير النادي والإعلام الاتحادي مسؤولية قضية سوزا وأنا فضلت الصمت طوال سنة وثلاثة أشهر منذ رحيل اللاعب.. ولكن حينما ظهر محامون وقانونيون وبدأوا يتحدثون عن القضية فضلت كشف كافة التفاصيل وماهو دوري في هذه القضية".

وأضاف: "أنا كنت على علم بالمفاوضات وكنت حينها عضو شرف في النادي.. وكان يقود المفاوضات من الطرف الاتحادي عضو الشرف أحمد محتسب ومن طرف اللاعب سوزا وكيل اللاعبين غسان واكد.. وبدأت القصة حينما أرسل محتسب إيميلا في يوم 15 مايو 2012 إلى طي ناظر في شركة صلة متضمناً السيرة الذاتية للاعب ومرفق طلب من مدرب النادي آنذاك الاسباني كانيدا الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب لأنه يحبه.. وأرفق محتسب في الإيميل طلب النادي البرازيلي والمقدر مبلغ 6 مليون يورو للنادي و3 ملايين دولار كراتب سنوي للاعب.. وبعدها بيومين كان محتسبا في أميركا ووصلني إيميلا في الساعة الثانية والنصف من طي ناظر قال لي إن اللاعب مميز.. وقمت بالرد عليه بعدها بساعة وربع وقلت لهم إني أوافقكم الرأي بأن اللاعب جيد ولكن مبلغ عقده غال جداً وسيكلف النادي قرابة 30 مليون ريال في حال نجحنا بتخفض المبلغ وأعتقد أن اللاعب يفوق ميزانية النادي إلا في حالة وصلنا دعم بمبلغ 50 مليون ريال من العضو الداعم عبدالمحسن آل الشيخ, ويجب علينا أن نركز جهودنا في البحث عن لاعبين على قدر الميزانية".

وحول صفتهم القانونية في المفاوضات قال: "كنا نتفاوض عن مجموعة المستقبل كأعضاء شرف تحت مظلة رئيس هيئة أعضاء الشرف في ذلك الوقت محمد الفايز, وبدأت المفاوضات تتحرك فعلياً بعدها بعشرين يوماً وكان وقتها الفايز رئيساً لهيئة أعضاء الشرف وأبلغنا بأن هناك أعضاء شرف تكفلوا بكامل صفقة سوزا وبدأت المفاوضات على هذا الأساس.. والمفاوضات كانت عن طريق أحمد محتسب وغسان واكد وكانت تصلني التفاصيل عبر الايميل إلى أن وصلنا لاتفاق على المبلغ والدفعات مع اللاعب وناديه وحينها طلب الفايز من رئيس النادي المكلف في ذلك الوقت أيمن نصيف تقديم عرض رسمي لنادي فاسكو ديجاما فرد رئيس النادي المكلف بأن اللاعب غال جداً وأبلغه أن هناك أعضاء شرف تكفلوا بالصفقة وأرسل الفايز خطابا لنصيف متضمناً طلب إصدار خطاب تفويض موضح فيه أن النادي لن يتكفل بالصفقة بل أعضاء الشرف هم من سيتحملون تبعات الصفقة.. وتم ارسال العرض الرسمي موقع باسم رئيس النادي المكلف أيمن نصيف".

وأكد قزاز أنهم في مجموعة المستقبل والتي يرأس إدارتها قد تكفلوا بجزء من الصفقة, وقال: "نحن سبق وأن أعلنا أننا سنتكفل بجزء من الصفقة وبالفعل وضعنا مبلغاً كان بمثابة الدعم لنادي الاتحاد وصفقة سوزا، ولكن ما حدث أن النادي عانى من التزامات مالية وبحسب خطاب الفايز أن صفقة سوزا ستكون عن طريق أعضاء الشرف لذلك فضلنا تحويل المبالغ المرصودة من قبلنا لسداد بعض التزامات النادي في لجنة الاحتراف لكي نتمكن من تسجيل اللاعبين.. وبالفعل وقع رئيس النادي المكلف أيمن نصيف عقد انتقال سوزا".

وتابع: "بعد التوقيع بيومين انتخب رئيس هيئة أعضاء الشرف محمد الفايز رئيساً للنادي وكنا ملزمين بتسجيل اللاعب في اتحاد القدم السعودي خلال 24 ساعة ولكي يوافق اتحاد القدم على اللاعب يجب أن يحرر عقد على مطبوعاته ويوقع من نادي الاتحاد ونادي اللاعب, وحينما أرسلنا العقد المحرر من اتحاد القدم بتوقيع الرئيس الجديد محمد الفايز لنادي فاسكو ديجاما البرازيلي حدث خطأ لأن العقد الأول موقع من قبل الرئيس المكلف أيمن نصيف وشرحنا لهم التفاصيل.. واتصلت على أمين عام النادي أيمن الطويل وقلت له أن يجب علينا ارسال خطاب لكي يُسمح لنا بتسجيل اللاعب وحينها فوضني بخطاب رسمي لتوقيع العقد الجديد مع نادي فاسكو ديجاما نيابة عنه, وإلا كنا سندخل في مشاكل لو انتهت فترة تسجيل اللاعبين في اتحاد القدم كوننا ملزمين بعقد مع اللاعب".

وأشار قزاز إلى أن رئيس هيئة أعضاء شرف النادي السابق محمد الفايز رفض الكشف عن هوية أعضاء الشرف المتكفلين بعقد سوزا وقال: "الفايز رفض الافصاح عن أسماء أعضاء الشرف وأنا لا أعرفهم إلى الآن".

يذكر أن الاتحاد قد تعاقد مع لاعب نادي فاسكو ديجاما البرازيلي دي سوزا موسم 2012 في صفقة وصلت لمبلغ 50 مليون ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات, قبل أن يترك الفريق ويعود إلى بلاده بعد ثلاثة أشهر فقط من انضمامه بسبب عدم استلامه لمستحقاته المالية, ويقرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"للمطالبة بحقوقه.

وتعرض "العربية.نت" الوثائق التي عرضها قزاز عبر برنامج في المرمى.

