«لا تكون روحك رياضية»!

لا أجد سبباً مقنعاً لحال الاحتقان والتوتر التي يعيشها الوسط الرياضي هذه الأيام بل والموسم بأكمله، فالكل يشتم، والكل ينتقد، والكل يتهم الآخر، لم تعد تعرف من يشتم من ولمصلحة من؟ الواضح «كله يشتم كله»!



والغريب أن هذا يحدث في وسط يفترض أنه الأكثر خلقاً وتسامحاً وتفاهماً وفق قيم الرياضة التي درسنا كثيراً أنها تهذّب النفوس وتمنحها شعوراً مختلفاً بطعم الحياة، بل إننا في نقاشاتنا الحياتية أو العملية نردد كثيراً «خل روحك رياضية»، وهي العبارة التي لم تعد صالحة للاستعمال أو التطبيق، على الأقل في مجتمعنا الذي تقول حاله إن الرياضيين لم تعد نفوسهم تتسع لخلافاتهم، ولم تعد أخلاقياتهم تستوعب نقاشاتهم، وليت صديقي «عامل المعرفة» والمحب للغة أحمد العرفج يفيدنا بعبارة بديلة تقوم مقام الروح الرياضية بعد أن أصبح الرياضيون الأكثر ضجيجاً والأعلى صراخاً والأصعب نقاشاً واتهاماً وتشكيكاً، فهم بسبب أو من دونه في حالة جدل دائم، طبعاً كل شيء يتم تحت مسمى الإثارة التي اتسعت حتى لم تعد تحتمل ما يحدث، بل تجاوزت أن تكون رياضة ظلت مضرب مثل لنقاء الفرسان ونبل المنافسة!



يقول أحدهم وهو يتحدث عن الرياضة والاستمتاع بمشاهدتها: «نريد الحفاظ على شباب الوطن وحمايتهم من الأفكار الدخيلة»، وكأن هؤلاء الشباب ينتظرون أن يسمح لهم أو يمنحهم هو حق الاطلاع والمتابعة، وكأنه فقط من يعرف مصلحة شباب الوطن وهو الأحرص دون غيره عليهم، لم يدرك صاحبنا بعد أن شباب وطنه تجاوزوا الإملاءات وأصبحوا قادرين على تحديد ما يريدون متابعته وما يرغبون مشاهدته دون عناء ممن لا يزالون يعتقدون أن بإمكانهم التفكير نيابة عن الآخرين.



نقلاً عن "الحياة" السعودية