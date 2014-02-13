إنجاز "خيالي" لرونالدو.. سرّه الدقيقة "7"

سجل نجم ريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقماً شخصياً مذهلاً، بعدما أحرز أهدافاً في جميع دقائق المباريات التي خاضها، اثر الهدف الذي سجله في مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة السابعة.

وكان رونالدو قبل تلك المباراة، قد سجل أهدافاً في الدقائق من (1) إلى (90) باستثناء الدقيقة (7)، قبل أن تشهد هذه الدقيقة هدفه الأول خلال مباراة أتلتيكو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونقلت صحيفة مترو" الإنجليزية عن مواقع احصائية متخصصة، تأكيدها أن اللاعب البرتغالي أصبح بالفعل يملك أهدافاً في جميع دقائق المباريات، سواء في قميص ريال مدريد أو الأندية الأخرى التي دافع عن ألوانها قبل ذلك.

ونشرت الصحيفة إحصائية، تُظهر الدقائق من (1) إلى (90) وعدد الأهداف في كل دقيقة لأفضل لاعب في العالم، وجاءت الدقيقة (45) و(90) كأكثر الدقائق التي سجل فيها أهدافاً (12) و(22) هدفاً على التوالي.

لكن الصحيفة نوّهت إلى أنه تم اعتبار الأهداف التي يسجلها اللاعب في الوقت بدل الضائع للشوطين الأول والثاني، جاءت في هاتين الدقيقتين، فيما سجل اللاعب (10) أهداف في الدقيقة (23) والدقيقة (68).

