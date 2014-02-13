إيران "تغري" مارادونا بالمال لتشجيع منتخبها

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عرض على أسطورة الكرة الأرجنتينية ديغو أرماندو مارادونا مبلغ 100 ألف دولار أميركي، مقابل ارتداء قميص المنتخب الإيراني، على هامش مونديال البرازيل؛ وذلك في إطار حملاته للترويج لمنتخبه الوطني في العرس العالمي.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتحاد الإيراني اشترط ضمن العرض، ارتداء مارادونا لقميص المنتخب الإيراني الجديد، خلال مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم يوم 21 يونيو المقبل، حيث أوقعت القرعة المنتخبين الإيراني والأرجنتيني في مجموعة واحدة، تضم أيضاً البوسنة والهرسك، ونيجيريا.

ووفقاً للصحيفة فإن مارادونا الذي يشغل منصب السفير الرياضي لإمارة دبي، لن يقبل عرض الاتحاد الإيراني السخي، لأنه سيتسبب بضجة كبيرة داخل الأرجنتين، وكذلك بين معجبيه، خصوصاً في ظل التكهنات التي رشحته للإشراف على تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن الأسطورة الأرجنتينية سبق له أن رفض مساندة منتخب بلاده للناشئين ومشاهدة مبارياته في كأس العالم تحت 17 عاماً التي استضافتها الإمارات بين شهري أكتوبر ونوفمبر، من العام الماضي، اعتراضاً منه على آليات إدارة الأمور في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من قبل خوليو غروندونا رئيس الاتحاد وابنه همبيرتو مدرب منتخب الناشئين.

