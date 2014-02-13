برشلونة يلحق بريال مدريد إلى نهائي كأس إسبانيا

لحق برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه ريال سوسييداد 1-1 اليوم الأربعاء على ملعب "انويتا" في إياب الدور نصف النهائي.

ومنح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 27 من مجهود فردي رائع من منتصف الملعب أنهاها بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة على يمين الحارس اينو زوبيكاراي.

وأدرك ريال سوسييداد التعادل عبر الفرنسي غريزمان من تسديدة قوية رائعة من داخل المنطقة على يمين الحارس البرتغالي جوزيه مانويل بيتو (87). وكان برشلونة فاز 2-صفر ذهابا في كامب نو.

وكان ريال مدريد وصيف بطل النسخة الأخيرة حجز بطاقته أمس الثلاثاء عندما جرد جاره أتلتيكو مدريد من اللقب بتجديد الفوز عليه 2-صفر في معقله فيسنتي كالديرون بعدما كان سحقه بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويلتقي الفريقان الملكي والكاتالوني في كلاسيكو ساخن في النهائي في 19 أبريل المقبل في إعادة لنهائي نسخة عام 2011 والذي حسمه فريق العاصمة في صالحه 1-صفر بعد التمديد بهدف لنجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 103.

ولم يحدد الاتحاد الإسباني حتى الآن ملعب المباراة النهائية.

والتقى الفريقان 6 مرات حتى الآن في المباراة النهائية لمسابقة الكأس. وهي المرة الرابعة التي بلغ فيها برشلونة نهائي المسابقة في السنوات الست الأخيرة.