تصنيف "فيفا": الجزائر في الصدارة وتراجع سعودي مصري

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على الصدارة عربياً في التصنيف الشهري الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، فيما ظل منتخب إسبانيا في الصدارة عالمياً، وشهد التصنيف تراجع السعودية ومصر.

واحتل "محاربو الصحراء" المركز 26 على الصعيد العالمي، والثاني إفريقياً، متقدما مركزاً واحداً عن تصنيف الشهر الماضي، وحل منتخب مصر ثانياً، رغم تراجعه سبعة مراكز ليحتل المركز 38 عالمياً، والثاني على الصعيد العربي.

وحل منتخب تونس في المركز الثالث عربياً (45 عالمياً) والإمارات المركز الرابع (58 عالمياً)، ثم ليبيا خامسة (68 عالمياً)، والأردن سادسة (69 عالمياً) والمغرب سابعة (74 عالمياً).

وتراجع المنتخب السعودي مركزين على الصعيد الدولي (المركز 75)، واحتل المركز الثامن عربياً، وتبعه منتخب سلطنة عُمان في المركز التاسع عربياً (80 عالمياً) فمنتخب قطر عاشراً، و(99 عالمياً).

وعلى الصعيد الدولي، احتفظ منتخب إسبانيا بالصدارة، متقدماً على منتخبات: ألمانيا، والأرجنتين، والبرتغال، وكولومبيا، وسويسرا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرازيل، وهولندا.