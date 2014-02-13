دوري جميل: الهلال في مهمة صعبة أمام نجران

يدخل دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين اليوم الخميس، وغدا الجمعة منعطفا مهما عندما يخوض النصر المتصدر ووصيفه الهلال مباراتين حاسمتين أمام الاتفاق ونجران على التوالي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون والتي ستنطلق اليوم الخميس، بمباريات الهلال مع نجران والشعلة مع العروبة والشباب مع التعاون والفيصلي مع الرائد فيما تختتم مباريات الجولة الأحد بمواجهات النصر مع الاتفاق والأهلي مع الفتح والفيصلي مع الرائد.

وبعيدا عن صراع اللقب الذي بات باردا تتجه الأنظار أيضا نحو صراع الهروب من خطر الهبوط الذي يهدد تسع فرق.

سيحاول الهلال الثاني بـ48 نقطة التعافي من آثار هزيمته غير المتوقعة في الجولة الماضية أمام الشباب والتشبث بآماله الضئيلة في الحصول على اللقب عندما يستضيف نجران الثامن بـ24 نقطة بهدف تقليص الفارق الذي بلغ تسع نقاط.. على أمل أن يتعثر النصر أمام الاتفاق.

وسيفتقد الهلال جهود المدافع الكوري الجنوبي كواك تاي هوي للإصابة وعبد العزيز الدوسري بسبب الإيقاف ونواف العابد بقرار من المدرب وهي أخبار غير سارة لفريق يلعب مباراة حاسمة أمام خصم لا يستهان به.

وشدد مدرب الهلال سامي الجابر على أنهم سيتمسكون بآمالهم الضعيفة في اللقب حتى النهاية.. وقال قبل المباراة: "نعرف أن الحظ في كرة القدم مجرد وقت وستنفرج الأمور.. في الفترة الأخيرة نقدم مستويات كبيرة جيدة ونسير عكس الريح".. وتابع: "لن نستسلم إلاّ بعد انتهاء الأمل الموجود لدينا, فلا زال في الدوري 5 جولات رغم فارق التسع نقاط, في كرة القدم كل شيء ممكن, سنقاتل للخروج على الأقل بأعلى مستوى نقطي من أجل التاريخ".

وفي المقابل يسعى مدرب نجران السوري للابتعاد عن منطقة الخطر خاصة أن فريقه يتقدم بثلاث نقاط فقط على الرائد صاحب المركز قبل الأخير.. وسيستعيد نجران جهود لاعب الوسط سلطان الشريف بعد غيابه عن اللقاء الماضي للإيقاف.



بقية المباريات

في بقية المباريات يخطط الشباب الرابع بـ32 نقطة لمواصلة انتصاراته والاقتراب من المركز الثالث عندما يستضيف التعاون الخامس بفارق نقطة واحدة عنه.

واستعاد الشباب توازنه في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من العروض الضعيفة جعلته يبتعد عن سباق المنافسة.. في وقت يتمنى فيه مدرب التعاون الجزائري توفيق روابح مواصلة المنافسة على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار.

وفي الخرج سيخوض الشعلة التاسع بـ24 نقطة مباراة مصيرية مع العروبة الحادي عشر بـ21 نقطة.. وسيرحب الشعلة بعودة المالي مامادو كندو الى خط الظهر لكنه سيفتقد جهود مواطنه لاعب الوسط لاسانا فاني والمدافع يحيى كعبي للإيقاف.. فيما سيغيب الظهير عن العروبة عدي عمرو للإيقاف ولكنه سيقوي دفاعه بفواز فلاتة.

وفي آخر المباريات يطمح الفيصلي والرائد ولكل منهما 21 نقطة فقط لتحقيق الفوز للابتعاد عن خطر الهبوط الذي سيحدق أكثر بالخاسر منهما.

وسيعود لاعب الوسط الأردني خليل بني عطية الى صفوف الفيصلي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.. فيما سيستعيد الرائد جهود ثنائي الهجوم فهد الجهني والبرازيلي برونو مورينو بعد غيابهما عن الجولة الماضية للإيقاف لكن المدافع ابراهيم مدخلي سيغيب هذه المرة لنفس السبب.



جولة الغيابات

ستكثر الغيابات في الجولة 22 للبطاقات والقرارات التأديبية.. فسيغيب تسعة لاعبين عن فرقهم.. وسيغيب مهاجم الفتح الكونغولي دوريس سالومو عن لقاء الأهلي، فيما سيغيب ثنائي الشعلة لاسانا فاني ويحيى كعبي في لقاء العروبة الهام، وكذلك ستفقد أندية الهلال، الشباب، العروبة، التعاون، الاتحاد، الرائد لاعبا واحدا في هذه الجولة.

وفي الوقت ذاته سيهدد الإيقاف 84 لاعباً حال حصولهم على إنذار في هذه الجولة، وحتى نهاية الجولة الحادية والعشرين.

