رأس الحربة.. مشكلة تؤرق "أنصار السامبا" منذ 5 سنوات

لا هم يلاحق أنصار السامبا البرازيلية قبل المونديال الذي يستضيفونه على أرضهم الصيف المقبل.. إلا هم "رأس الحربة" أو المهاجم الصريح.. الذي يفتقده أبطال العالم خمس مرات منذ سنوات طويلة.

التشكيلة الحالية التي استدعاها المدرب سكولاري قائد مسيرة بطولة 2002.. ضمت في خط المقدمة حتى الآن الثلاثي نيمار لاعب برشلونة الإسباني، وهولك المحترف في روسيا.. إضافة إلى بيرنارد لاعب شاختار الأوكراني.. وكل هؤلاء كانوا ضمن قائمة بعيدة عن اللاعبين المحليين.. وفي أراضي البرازيل يبرز اسم المهاجم فريد لاعب فريق فلومينيسي.



ومع كل هؤلاء الأسماء.. إلا أنها خيارات غير مريحة لفيليبي سكولاري.. الذي قرر خلال تصريحات ماضية الاعتماد على نيمار ليكون رأس حربة.. مع أنه ذكر مرارا وتكرارا أنه يريد الاعتماد على رأس حربة قادرا على التمركز بشكل جيد.. ويتمتع بطول شاهق من أجل الكرات الهوائية.. موضحا أنه في ظل النقص سيسند هذا المركز لنيمار".



نجوم سابقون كثر تذمروا من الحالة التي يمر بها هجوم منتخب بلادهم.. حيث ذكر أديلسون اللاعب السابق: "نحتاج لنسأل عما يحدث لكرة القدم البرازيلية" .. وأضاف: "إنه خلال الفترة التي كان يلعب بها.. كان لزاما أن يقاتلوا من أجل نيل مكان مع رونالدو وروماريو وبيبيتو وادموندو وغيرهم.. أما الآن فهم يبحثون عن لاعب واحد.



كرة القدم البرازيلية أنجبت مهاجمين بارزين كثر.. بدءا من بيليه.. مرورا بالفترة التي شهدت ولادة روماريو.. بيبيتو.. وحتى اللحظة التي ترك فيها الكرة الظاهرة الهجومية رونالدو.. وبعدها دخل مدربو البرازيل في متاهة اكتشاف مهاجم صريح يقود الفرقة إلى هز شباك الخصوم.

