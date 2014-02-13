رودغرز ساخراً: ليفربول "كلب صغير" يركض بين الخيول

سخِر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الايرلندي بريندان رودغرز، من التصريحات الأخيرة التي أطلقها مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، والتي وصف فيها فريقه بالحصان الصغير الذي يركض وسط الخيول العملاقة، في إشارة إلى فريقي مانشستر سيتي وأرسنال.

وأكّد المدرب الايرلندي في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأنّ فريقه ما زال يملك حظوظاً في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، مُشيداً بالفوز الثمين الذي حققه الفريق، مساء الأربعاء، على فولهام بنتيجة 3-2 في الجولة 26 من بطولة "البريمير ليغ".

وأثنى "رودغرز" على الروح القتالية العالية التي واجه بها فريقه، البارحة، نظيره "فولهام"، والتي اقترب فيها فريق "الريدز" من صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر المدرب الايرلندي، بأنّ هذا الفوز بمثابة تتويج لجهود كبيرة بذلها اللاعبون في الأسابيع الماضية، مُؤكداً بأنّ الفريق بحاجة ماسة الآن إلى السير على نفس وتيرة الانتصارات المصحوبة بالأداء الراقي، والحماس و الحافز الكبير.

وتهكم "رودغرز" على التصريحات التي أطلقها المدير الفني لفريق تشلسي، البرتغالي جوزيه مورينهو، والتي وصف فيها فريقه بالحصان الصغير الذي يركض وسط الخيول العملاقة، في إشارة إلى فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، مُستبعداً "ليفربول" من دائرة المنافسة على اللقب.

وقال مدرب ليفربول: "لا أعرف أي شيء عن تلك الخيول، لكن ربما نحن مثل كلب الشيواوا الذي يمر بين أقدام تلك الخيول".

