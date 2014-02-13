صحيفة إسبانية تسخر من "إنجليزية ميسي"

سخرت صحيفة "غرادا 360" الإسبانية من محاولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، كتابة عبارة باللغة الإنجليزية عقب مباراة الفريق الكاتالوني أمام مضيفه إشبيلية في الجولة 23 من الدوري الإسباني الاثنين الماضي.

وتحوّل اللاعب المتوّج بلقب اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012)، إلى موضع سخرية وتهكم لدى الصحيفة الإسبانية، بعد فشله في ترجمة إحدى الجمل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الصحيفة صورة لإحدى مشاركات ميسي على حسابه في الشبكة الاجتماعية، أظهرت ضعف النجم الأرجنتيني في إجادة اللغة الإنجليزية، واضعاً نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث ترجم اللاعب عبارة "مباراة صعبة" إلى "حفلة صعبة".

وحسب الصحيفة، فإن النجم الأرجنتيني لجأ إلى خدمة الترجمة في محرك البحث الشهير "غوغل" واستعان بترجمته، وكتب عبارة "حفلة صعبة" عوضاً عن الترجمة الصحيحة للعبارة التي أراد أن يكتبها وهي "مباراة صعبة" في وصفه لمباراة فريقه أمام إشبيلية التي انتهت بفوز برشلونة برباعية كان نصيبه منها هدفين.

وكان ميسي قد أبدى سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للفوز الصعب على إشبيلية، وكذلك العودة لمغازلة الشباك بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب لتراجع مستواه في الفترة الاخيرة اثر الإصابات المتكررة التي تعرض لها.

