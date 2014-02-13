طيحتوا حظ العربي!

إذا كان مجلس ادارة النادي العربي يملك ولو قليلاً من الحياء والخجل فعليه ان يتقدم باستقالة جماعية من اجل حفظ ماء وجه القلعة الخضراء التي حولها المجلس الحالي الى طوفة هبيطة جدا تسلقها كل من يريد الاساءة الى هذه القلعة التي بناها رجال كبار وقيادات رياضية ذو هامات عالية وكانت احد قلاع الرياضة مستوى ونتائج ومراكز وانجازات وبطولات.



الاستقالة اليوم اصبحت مطلباً جماهيرياً، وتطنيش اتحاد كرة القدم للمجلس الحالي وتوجيه الصفعات المتتالية له واهانته بطريقة حزينة وعدم الالتفات نهائيا والرد على اي كتاب يرسل الى مجلس ادارة اتحاد كرة القدم حيث ان مصيره اقرب إلى سلة مهملات في مكتب رئيس اتحاد العديلية وابعاده بطريقة متعمدة من التنافس مع غريمه التقليدي القادسية للظفر بكأس سمو ولي العهد وفرض عقوبات مالية وصلت الى 17 الف دينار كويتي «دينار ينطح دينار» وايقافات بالجملة لمدد طويلة لعدد من اعضاء الجهازين الفني والاداري ولاعبين لنهاية الموسم وعلى رأسهم رئيس مجلس ادارة «الزعيم».



وبعد الفشلة الكبرى بعدم حضور اي رئيس ناد رياضي او حتى من ينوب عنه حتى لو «فراش» للدعوة التي تقدم بها لـ 14 نادياً رياضياً انما هو انعكاس طبيعي للضعف والرداءة التي وصل لها هذا المجلس الذي جعل النادي العربي مهزلة ومسخرة وصغرة في عيون الشارع الرياضي والاندية التي «لبت» الدعوة الخضراء بطريقة احزنت محبي «الاخضر».



على اعضاء ادارة النادي العربي الحالية مع تقديرنا لشخوصهم اذا كانوا يحبون ناديهم ويحافظون على اسمه وتاريخه بالاستقالة لانهم من الآخر فشلوا فشلاً ذريعاً في ادارة شؤون النادي «الاخضر» واساؤوا لاسمه من خلال خوفهم وترددهم وتراجعهم عن اتخاذ قرارات شجاعة فأي ادارة تمسك العصا من الوسط وتلعب باعصاب جماهيرها الغاضبة وتقول وتهدد وتتوعد ولاتنفذ وتنهان بمثل هذه الطريقة عليها ان بقيت لها كرامة ان تتوكل على الله بعد ان طيحت من قدر العربي او تضع استقالتها على طاولة الجمعية العمومية لتجد وتتفاجأ بان التصفيق هو الذي سيسمع من ابناء القلعة الخضراء الحقيقيين لمثل هذه الخطوة التي سترفع من قدر مجلس الادارة ليسجل النادي العربي اول قرار استقالة جماعية لمجلس ادارة نادي يعترف بفشله في قيادة وادارة ناديه فهل تفعلها ادارة الكاظمي ام تستمر على الخمال والضعف نفسه ليضيع مجد ناد لم يجد من يحافظ عليه!!



آخر كلام



أم ناصر اللسان طويل والحيل قاصر!!



نقلاً عن "الراي" الكويتية