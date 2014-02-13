لاعب جزائري يُقبّل حكماً منحه بطاقة صفراء

طبع مهاجم نادي شباب أهلي برج بوعريرج الجزائري، قبلة على جبين الحكم الدولي الجزائري، محمد بيشاري، وذلك بعد أن منحه بطاقة صفراء، خلال مباراة فريقه أمام فريق "مولودية العلمة" في افتتاح الجولة 17 من بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى.

وخطف اللاعب الجزائري الشاب، الأضواء في ملاعب كرة القدم الجزائرية، وذلك بعد التصرف الغريب الذي أقدم عليه حينما قبّل رأس الحكم محمد بيشاري كتعبير عن رضاه بالقرار الذي اتخذه بمنحه بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه أمام فريق "مولودية العلمة".

وأثارت هذه اللقطة اهتماماً جماهيرياً واسعاً على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذبت عشرات الآلاف من المشاهدين خلال الأيام الأولى لنشرها على موقع "يوتيوب"، في الوقت الذي تناقلها عددٌ كبير من رواد مواقع "فيسبوك" و"تويتر".

كما اتخذت وسائل إعلام جزائرية من اللقطة مادة إعلامية، إذ أشادت صحيفة "البلاد" الجزائرية بالتصرف الذي أقدم عليه اللاعب، مؤكدة بأنّه قد قام بلفتة رياضية رائعة، في الوقت الذي تشتعل البطولة الوطنية بالانتقادات والاتهامات التي تطال حكام مباريات كرة القدم في الجزائر.