مشجع أتلتيكو المعتدي على رونالدو"يُدوخ" الشرطة

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية بأنّ السلطات في إسبانيا لا تزال تبحث عن مشجع نادي أتلتيكو مدريد، الذي قام بقذف مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ"ولاعة سجائر"، وذلك لدى خروجه من أرضية ملعب "فيثنتي كالديرون" بين شوطي المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد تمكنت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من التعرف على هوية المشجع المتورط في إلقاء "ولاعة سجائر"، لدى خروجه من أرضية ملعب "فيثنتي كالديرون" بين شوطي فريقه الملكي ومضيفه الروخي بلانكوس.



ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة الفريق الإسباني، قد وضعت معلومات المشجع- الذي يبلغ من العمر حوالي 20 عاماً- تحت تصرف السلطات الإسبانية، على أمل أن يتم العثور عليه في الأيام القليلة المقبلة.



ونقلت "آس" تصريحاً لمدير الكرة بنادي أتلتيكو مدريد، كليمنتي فيلافيردي، أبدى فيه رفضه التام للتصرف الذي أقدم عليه المشجع، حينما رشق "ولاعة سجائر" على رأس كريستيانو رونالدو في الوقت الذي كان يهم فيه بالخروج من الملعب رفقة زميله بالفريق، سيرجيو راموس.



وقال مدير الكرة بالنادي الإسباني: "إنني سعيد لعدم تعرض رونالدو للأذى، أتمنى ألا يعاقب النادي بسبب تصرف مشجع، إنه حادث جانبي، ولم يسفر عن الكثير من الخسائر".



وهو الأمر الذي اتفق معه فيه مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي الإسباني سيرجيو راموس، حيث رفض الأخير بدوره فكرة معاقبة جماهير أتلتيكو مدريد، على خلفية هذا التصرف الفردي.



ومن المنتظر أن تُباشر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم التحقيق في هذه الحادثة خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن يُحرم فريق أتلتيكو مدريد من جماهيره خلال ثلاث مباريات مقبلة تقام على ملعبه استاد فيسينتي كالديرون.