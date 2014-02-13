يونايتد يعرقل أرسنال ويبقي تشلسي في الصدارة

حافظ تشلسي على صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد تعادل مطارده المباشر وجاره أرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد صفر-صفر في مباراة باهتة وتأجيل مباراة مانشستر سيتي الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة والعشرين.

ورفع أرسنال رصيده الى 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الذي فشل أمس الثلاثاء في توسيع الفارق إثر تعادله مع مضيفه وست بروميتش البيون 1-1.

وتأجلت مباراتا مانشستر سيتي (54 نقطة) مع سندرلاند، وايفرتون السادس مع كريستال بالاس بسبب الرياح القوية وسوء الاحوال الجوية.

ودخل ارسنال المباراة باحثا عن استعادة الصدارة من تشلسي وساعيا الى محو اثار هزيمته المذلة امام ليفربول 1-5 في المرحلة السابقة.

أما يونايتد حامل اللقب والذي فقد منطقيا آماله بالدفاع عنه، فدخل المباراة في المركز السابع بعدما فاز مرتين فقط في اخر 6 مباريات في الدوري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز يونايتد بهدف وحيد وتعادلا الموسم الماضي 1-1 على ارض ارسنال.

على ملعب "الإمارات" وامام 60021 متفرجا، افتتح المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي الذي سجل في المواجهات الثلاث السابقة في مرمى فريقه السابق ارسنال بعد انتقاله من الفريق اللندني، فرص المباراة مبكرا بعد خطأ بالترويض من لاعب الوسط الإسباني ميكيل ارتيتا، لكن الهداف الهولندي سدد برعونة بين يدي الحارس البولندي فويتشي تشيسني مهدرا فرصة ذهبية (2).

وكاد لاعب وسط أرسنال الدولي جاك ويلشير يحصل على فرصة للتسجيل لكن المدافع كريس سمولينغ حرمه مواجهة الحارس الاسباني دافيد دي خيا (4). أهدر بعدها المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو رأسية خطيرة لأرسنال بعد ركنية من الألماني مسعود اوزيل (5)، لكن الفرص الخطرة غابت عن باقي دقائق الشوط الاول الذي انتهى سلبيا.

وأمل أرسنال أن تكون المباراة على شاكلة المواجهات الـ32 الأخيرة له في الدوري عندما لم تهتز شباكه في الشوط الأول وأنهاها من دون خسارة.

واستبدل الاسكتلندي ديفيد مويز بين الشوطين المدافع البرازيلي رافايل لإصابته بالمخضرم ريو فرديناند.

وكثف أرسنال، الباحث عن لقبه الأول منذ 2004، ضغطه في الشوط الثاني، فلعب المدافع الفرنسي لوران كوسييلني رأسية جميلة إثر ركنية أبعدها الاكوادوري انطونيو فالنسيا عن خط المرمى (62)، ثم دفع الصربي نيميانيا فيديتش جيرو داخل المنطقة لكن الحكم مارك كلاتنبرغ لم يحتسب ركلة جزاء للمدفعجية (63).

وبعد أن دفع مويز بالشاب عدنان يانوزاي بدلا من الإسباني خوان ماتا، اهدر جيرو فرصة ثمينة لأرسنال على بعد أمتار قليلة من المرمى إثر عرضية من الظهير الفرنسي بكري سانيا مرت بمحاذاة القائم الايسر (77).

وفي ظل ضغط أرسنال، انطلق الشياطين الحمر بهجمة مرتدة نسقها واين روني وفان بيرسي فوصلت الى رأس الاخير الذي لعبها فوية ابعدها تشيسني ببراعة حارما الضيوف من هدف محقق (80).

رد أرسنال كان عنيفا، فتبادل اوزيل والإسباني سانتي كازورلا الكرة داخل المنطقة سددها الأخير ارضية صدها مواطنه دي خيا ببراعة لافتة (84).

واختتم كازورلا فرص المباراة بتسديدة من خارج المنطقة صدها دي خيا (90+1).

وكان ليفربول أكبر المستفيدين في هذه المرحلة، عندما قلب تأخره مرتين امام مضيفه فولهام وهزمه 3-2، ليعزز مركزه الرابع ويقلص الفارق مع المتصدر الى اربع نقاط.

على ملعب "كرايفن كوتيدج" في لندن، ارتكب المدافع العاجي كولو توريه خطأ قاتلا في بداية المباراة عندما عكس عرضية كيران ريتشاردسون في شباك حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه عن طريق الخطأ، ليسجل فولهام أسرع هدف له هذا الموسم في الدوري (7).

وبحث لاعبو المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز عن التعديل قبل الاستراحة، ونجحوا بعد تمريرة من القائد ستيفن جيرارد وصلت الى دانيال ستوريدج الذي سجل في مرمى الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبورغ بمساعدة القائم (41). وهذه المباراة السابعة على التوالي التي يسجل فيها ستوريدج.

لكن المضيف استعاد تقدمه ومن خلال ريتشاردسون الذي استغل هفوات السلوفاكي مارتن سكرتل وجون فلاناغان وهز شباك ليفربول للمرة الثانية في المباراة (63).

وعلى غرار الشوط الأول، أدرك الفريق الأحمر التعادل بتسديدة من لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو ساعده فيها المدافع الهولندي جون هيتينغا (72).

وتعرض بعدها حارس فولهام ستيكلنبورغ لإصابة قوية إثر اصطدامه بالمهاجم الاوروغوياني لويس سواريز فلم يستطع اكمال المباراة (76).

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة بعد عرقلة ستوريدج داخل المنطقة ترجمها جيرارد في الزاوية اليمنى (90+1).

وحقق توتنهام الخامس فوزه الثاني على التوالي على حساب مضيفه نيوكاسل 4-صفر ملحقا به الخسارة الرابعة على التوالي.

على ملعب "سانت جيمس بارك" وامام 48264 متفرجا، افتتح الفريق اللندني التسجيل اثر عرضية من الجزائري نبيل بن طالب وصلت الى التوغولي ايمانويل اديبايور المتربص على القائم البعيد بعدما حاول الحارس الهولندي تيم كرول ابعادها، فسددها بسهولة في الشباك (19).

وساهم اديبايور بالهدف الثاني عندما سدد من مسافة بعيدة كرة ابعدها كرول وجدت لاعب الوسط البرازيلي باولينو الذي تابعها في الشباك (53).

وتابع اديبايور، المبعد في عهد المدرب السابق البرتغالي اندريه فيلاش بواش، تألقه، وسجل هدفه الثاني بعد كرة مرتدة من الحارس كرول (82)، قبل أن يوجه البلجيكي ناصر الشاذلي الضربة القاضية بتسديدة جميلة من خارج المنطقة (88).

وتعادل ستوك سيتي مع ضيفه سوانسي 1-1 على ملعب "بريتانيا" امام 24822 متفرجا، بهدف لبيتر كرواتش (17) مقابل هدف الإسباني تشيكو فلوريس (52).