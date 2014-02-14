أرسنال وسيتي يرفعان شعار الثأر من ليفربول وتشيلسي

شهد الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم قمتين ناريتين وثأريتين، الأولى بين مانشستر سيتي وتشلسي غداً السبت، والثانية بين أرسنال وليفربول بعد غد الأحد.

لم ترحم القرعة الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري، حيث يتصدر تشلسي بفارق نقطة عن أرسنال وثلاث نقاط عن سيتي (يملك مباراة مؤجلة) وأربع نقاط عن ليفربول.

ويستقبل مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد" تشلسي، باحثاً عن الثأر لخسارته الأولى على أرضه هذا الموسم أمام الفريق اللندني قبل أسبوعين، علماً بأن تشلسي ألحق به خسارة مؤلمة ذهاباً في الدوري 2-1 بهدف قاتل من الإسباني فرناندو توريس.

كما التقى الفريقان في نصف نهائي النسحة الماضية، حيث خطف سيتي بطاقة الفوز من ملعب "ويمبلي" 2-1.

وحل مانشستر سيتي صاحب 5 ألقاب في المسابقة، آخرها عام 2011، وصيفاً في النسخة الأخيرة، فيما أحرز تشلسي سبعة ألقاب آخرها عام 2012.

ويخوض تشلسي المواجهة منتشياً من صدارته للدوري رغم تعادله مع وست بروميتش البيون 1-1، فيما تأجلت مواجهة سيتي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد يغيب عن تشكيلة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدافعان جون تيري وغاري كايهل، وسيواجه الأول مدرب سيتي التشيلي مانويل بيليغريني بعد تراشقات كلامية إثر المواجهة الأخيرة بينهما.

وقال لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش: "لسنا سعداء بالتعادل 1-1 لكن هذه كرة القدم. يجب علينا التركيز الآن على المباراة المقبلة".

وفي المباراة الثانية على ملعب "الإمارات"، يريد أرسنال الذي يمر بمرحلة انعدام وزن شهدت إهداره سبع نقاط في آخر أربع مباريات في الدوري، الثأر لخسارته المؤلمة أمام ليفربول في الدوري (1-5).

وتركت الخسارة جروحاً كبيرة في جسم أرسنال، إذ أقر مدربه الفرنسي أرسين فينغر بعد التعادل الأخير مع مانشستر يونايتد (صفر-صفر) في الدوري أن لاعبيه أصبحوا "عصبيين".

وتلقى دفاع المدفعجية 4 أهداف في أول 20 دقيقة في ملعب "انفيلد"، لكن حارس المرمى البولندي فويتشي تشيسني أقر أن ذلك لن يتكرر في مباراة الكأس: "لا يمكن القول إنكم رأيتم أرسنال الحقيقي في ملعب انفيلد. يجب أن تحكموا علينا على فترات أطول. صحيح أننا تلقينا خمسة أهداف لكن سجلنا في السنة الأخيرة كان مدهشاً". شاهدتم ذلك أمام يونايتد (صد كرة حاسمة أمام الهولندي روبن فان بيرسي). لم نتلق أي هدف أمام فريق كبير يملك مهاجمين رائعين ونأمل تكرار ذلك أمام ليفربول".

وحذر قائد ليفربول ستيفن جيرارد زملاءه من أن أرسنال لن يكون كريماً على غرار المباراة الأخيرة: "الفرق الكبرى عندما تخسر 1-5 تتأذى كثيراً".

وتابع جيرارد الذي منح الحمر فوزاً صعباً على فولهام 3-2 بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة: "نتوقع مباراة قوية في الإمارات".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في عدد الألقاب في المسابقة (10 مقابل 11 لمانشستر يونايتد حامل الرقم القياسي)، فيما أحرز ليفربول 7 ألقاب آخرها عام 2006.

وكان ليفربول أكبر المستفيدين في المرحلة الماضية من الدوري، إذ كان الوحيد الذي حقق الفوز بين الأربعة الأوائل، وقلص الفارق إلى أربع نقاط مع المتصدر ليعود طرفاً رئيساً في المنافسة على اللقب.

وفي بقية المباريات، يلعب السبت سندرلاند مع ساوثهمبتون، وكارديف سيتي مع ويغان حامل اللقب، وشيفيلد يونايتد مع نوتنغهام فوريست، والأحد ايفرتون مع سوانسي سيتي، وشيفيلد وينزداي مع تشارلتون اتلتيك، والاثنين برايتون مع هال سيتي.