إدارة الرائد السعودي تقيل المدرب الجزائري بن زكري

من المنتظر أن تعلن إدارة الرائد السعودي إقالة مدرب الفريق الجزائري نور الدين بن زكري خلال الساعات القليلة المقبلة، جاء ذلك بعد تعرض الفريق للخسارة أمام الفيصلي في الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين بثلاثة أهداف لهدفين.



وتسببت الخسارة في وضع الفريق بموقف محرج يتمثل بتواجده في المركز قبل الأخير ليصبح مهددا بشكل فعلي بالهبوط لمصاف أندية دوري ركاء للدرجة الأولى.



الاجتماع الشرفي الذي عقد، فجر اليوم، تقرر من خلاله استلام مساعد المدرب عماد السلمي مهمة الفريق، في محاوله أخيرة لانتشاله من أزمته الراهنة، مع تبقي خمس مباريات فقط على اختتام منافسات بطولة الدوري السعودي.

