ادى الفنان عبد السلام محمد دور النشال ( جلامبو ) في فيلم تمر حنة بطولة رشدي اباظة واحمد رمزي ونعيمة عاكف ورغم أن مساحة الدور صغيرة جدا في سيناريو الفيلم إلا أنه اصبح نموذجا يحتذى من الكثيرين الذين لا يملكون اي مقومات الا البحث عن مصالح أو مكاسب حتى ولو من باب الحرام .

كان جلامبو النشال المحترف يسير في المولد ويصرخ محذرا احترس من النشالين ثم يمد يديه في جيوب المارة فليتقط محافظهم .. والناس في المولد تنظر له بالتقدير لأنه الناصح الأمين ولا يمكن أن يشك فيه أحد من الذين يرونه رجل شريف نظيف يحاول ان يحافظ علي اموالهم فهو في غير محل شك !!

ظهرت في خلال السنوات الماضية عبر الفضائيات والصحف والمجالات ووسائل الاعلام المختلفة كيانات واشخاص اتخذت من الدور الذي جسده عبد السلام محمد نموذجا لها فراحت تهتف ليل نهار : احترسوا من الفساد ومن الفاسدين وعن النهب والنهابين ..وانهم هم الشرفاء المشرفين .. وما ان وقعت احداث يناير المأساوية .. وتحول الكثير من هؤلاء المناضلين عبر الفضائيات إلي مسئولين ومنهم من شكل جمعيات تدعي محاربة الفساد حتى انكشفوا ..وظهر أنهم مثل المعلم بيومي ( زكي رستم في فيلم رصيف نمرة 5 ) كان يدعوا على تجار المخدرات وهو كبيرهم .. يدعو للريس خميس بعمار البيت وهو من وراء خرابه .!

وبحكم السنين الطويلة في الوسط الرياضي وما عشته من صراعات بين اشخاص في مختلف الاندية والاتحادات شاهدت كثيرين من الذين يتبعون نهج جلامبو والريس بيومي والناس في وطني يحبون الشائعات .. وتعجبهم الحكايات عن الفضائح ..ويعتبرون الفاضح ناصح .. ولا يذكرون تاريخه الاسود سواء كان هارب من مهام رسمية ومن ترك الفرق القومية في بطولات وسافر ليعيش بعيدا عن بلده أو متحالف مع جماعات ارهابية .. المهم أنه يفعل معهم ما فعله جلامبو مع رواد المولد .

نقلاً عن "الشروق" المصرية