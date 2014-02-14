النصر يسقط الاتفاق ويقترب من دوري جميل

اقترب النصر من تحقيق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 2-1 في ختام المرحلة 22، والتي شهدت فوز الأهلي 4-صفر على الفتح وفوز الاتحاد على النهضة 2-1.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد اقترب النصر "بطل كأس ولي العهد" من حسم الدوري بعد فوزه على الاتفاق، ويحتاج النصر إلى نقطة وحيدة أمام غريمه التقليدي الهلال ليحسم لقب الدوري رسمياً قبل نهايته بثلاث مراحل في المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل في المرحلة 22.. وفاجأ النصر مضيفه الاتفاق بهدفين مبكرين الأول أتى عند الدقيقة "6" بعد أن تناقل الثلاثي النصراوي إبراهيم غالب والمدافعين عمر هوساوي ومحمد حسين كرةً بالرأس داخل منطقة الجزاء الاتفاقية وتهيأت للمهاجم محمد السهلاوي، الذي سجل هدفه "15" في الدوري هذا الموسم.

وبعدها بدقيقتين انفرد السهلاوي بمرمى الاتفاق ومرر كرة مميزة للبرازيلي ايلتون الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها في شباك الحارس الاتفاقي عبدالله الصالح.. بعد الهدفين انخفض أداء النصر كثيراً وتراجع إلى الخلف وهو ما استغله الاتفاقيون الذين يبحثون عن النقاط الثلاث التي تبعدهم عن شبح الهبوط الذي بات قريباً منهم.. ونجح متوسط ميدانه الروماني نيكولاي جريجوري في تسجيل هدف تقليص الفارق للاتفاق في الدقيقة "36".

في الشوط الثاني حاول الاتفاق كثيراً وسجّل أفضلية على الفريق النصراوي في هذا الشوط وعاب عليه الفعالية الهجومية، وهو ما أجبر مدربه الروماني والذي استلم تدريب الفريق قبل ثلاثة أيام إلى إجراء تغييراته بدخول المهاجم زامل السليم بديلاً للاعب الوسط علي الزعقان.. وواصل الاتفاق محاولاته الهجومية الخجولة على مرمى النصر الذي تألق مدافعاه عمر هوساوي ومحمد حسين في الذود عن مرماهما.. واعتمد النصر على الهجمات المرتدة والتي كاد يسجل هدفه الثالث عن طريقها بعد تلقي المهاجم محمد السهلاوي تمريرة مميزة من يحيى الشهري انفرد بمرمى الاتفاق وسدد الكرة في الشباك الجانبية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 60 نقطة في المركز الأول وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال, وبقي الاتفاق على رصيده السابق 22 نقطة في المركز 12 وبفارق نقطة وحيدة عن الرائد صاحب المركز قبل الأخير.

البرازيلي ايلتون يحتفل بهدفه في مرمى الاتفاق (تصوير - محمد الضاوي)

السهلاوي يسدد على مرمى الاتفاق (تصوير- محمد الضاوي)

الشهري يحاول المرور من حارس الاتفاق (تصوير- محمد الضاوي)

غالب وشراحيلي وحسين يحتفلون بالفوز (تصوير - محمد الضاوي)



فوز أهلاوي اتحادي

وفي جدة اكتسح الأهلي ضيفه الفتح برباعية نظيفة صعدت بالفريق إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب الرابع, وبقي الفتح على رصيده السابق 24 نقطة في المركز السابع.

ويدين الأهلي بهذا الفوز إلى مهاجمه البرتغالي لويس ليال الذي سجل هاتريك في الدقائق "7"، "12"، "23" وسجل وليد باخشوين الهدف الرابع في الدقيقة "83".

وفي مكة المكرمة حقق الاتحاد انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على النهضة 2-1.

وافتتح مهاجم الاتحاد مختار فلاتة التسجيل لفريقه في الدقيقة الثانية وهو الهدف16 الذي وضعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري, وسجل اللاعب جمال باجندوح الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة "23".. وسجل محمد الداهي هدف النهضة الوحيد في الدقيقة "24".

وأضاع مهاجم الاتحاد مختار فلاتة ركلة جزاء في الدقيقة "55", ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس وبقي النهضة الذي اقترب كثيراً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى على رصيده السابق "12" نقطة.