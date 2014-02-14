الهلال يسقط نجران ويتمسك بالأمل الضعيف

استعاد الهلال توازنه بعد فوزه على ضيفه نجران بهدفين نظيفين ليقلص الفارق مع المتصدر النصر الى ٦ نقاط مؤقتاً، ويتمسك بالأمل الضعيف في افتتاح المرحلة ٢٢ التي شهدت فوز الشباب على التعاون بهدف نظيف، وفوز الفيصلي على الرائد ٣-٢، وفوز العروبة على الشعلة ٢-١.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، دخل الهلال المباراة وتأثير الاحباط ظاهر على لاعبيه بعد خسارته لكأس ولي العهد أمام غريمه التقليدي النصر، وخسارته في المرحلة الماضية أمام الشباب، والتي ابعدته عن المتصدر بفارق تسع نقاط.. وصمد نجران في وجه الهجمات الهلالية حتى الدقيقة ٦١ حينما تكفل مدافعه الجزائري بتسجيل الهدف الاول للهلال بعد فشله في ابعاد عرضية سلمان الفرج ليودعها في شباك حارس مرمى فريقه ناصر الصيعري.. وبعد الهدف تحسن الهلال وكاد ان يحرز هدفين متتالين عن طريق متوسط ميدانه البرازيلي نيفيز الذي سدد كرتين قويتين نجح حارس نجران بالتصدي لها.. وفي الدقيقة ٧٨ أكد الهلال تفوقه حينما نجح لاعبه الاكوادوري كاستيلو بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من المدافع سلطان البيشي وضعها بسهولة في مرمى نجران الخالي.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى ٥١ نقطة وبفارق ٦ نقاط عن النصر الذي تنتظره مواجهة مهمة امام الاتفاق غداً الجمعة، وبقي نجران على رصيده السابق ٢٤ نقطة في المركز الثامن.



الشباب يواصل تفوقه



وعلى استاد الامير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض واصل الشباب نتائجه المميزه بعد فوزه على ضيفه التعاون بهدف نظيف سجله البرازيلي رافينها في الدقيقة ١٦، ليرفع رصيده الى النقطة ٣٥ في المركز الثالث وبفارق نقطة عن الاهلي الرابع الذي تنتظره مواجهة أمام الفتح، غداً الجمعة، وبقي التعاون على رصيده السابق ٣١ نقطة في المركز الخامس.

الشباب يفوز على التعاون (تصوير: محمد الضاوي)



فوز ثمين للفيصلي والعروبة



وعلى ملعب الامير سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، حقق الفيصلي فوزاً ثميناً على ضيفه الرائد ٣-٢ ليصعد الى المركز ١١ برصيد ٢٤ نقطة وبفارق الاهداف عن العروبة والشعلة ونجران والفتح، وبقي الرائد الذي اصبح في موقف حرج على رصيده السابق ٢١ في المركز قبل الاخير.



ونجح الفيصلي بتسجيل ثلاثة اهداف عن طريق مهاجمه ريان بلال "هدفين" عند الدقائق "٢٢"، "٧٤"، ومدافعه محمد السالم عند الدقيقة "٥٣"، وسجل هدفي الرائد حسين الشويش عند الدقيقة "٧٥" وماهر هوساوي عند الدقيقة "٩١".



وفي الخرج خطف العروبة ثلاث نقاط ثمينة من أمام مضيفه الشعله بفوزه عليه ٢-١.



وسجل هدفي العروبة مدافعه فواز فلاتة عند الدقيقة "٦٤"، وعبدالاله الشمري عند الدقيقة "٨٣"، وسجل هدف الشعله الوحيد مهاجمه المغربي حسن الطير عند الدقيقة "٩١".



وبهذا الفوز رفع العروبة رصيده الى النقطة "٢٤" في المركز العاشر وبفارق الاهداف عن الفيصلي والشعلة ونجران والفتح.





