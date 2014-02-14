بين ميسي ورونالدو.. بلاتر يعتبر دي ستيفانو الأفضل

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزيف بلاتر، الرد على سؤال عمن يعد اللاعب الأفضل في العالم حالياً، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال بلاتر في مقابلة حصرية عبر البريد الإلكتروني، نشرها أمس الخميس موقع صحيفة "فوليا دي ساو باولو": "وسائل الإعلام والمدربون وقادة الفرق الوطنية اختاروا كريستيانو رونالدو هذا العام (كفائز بالكرة الذهبية). لاعبي المفضل لا يزال ألفريدو دي ستيفانو".

ورفض رئيس الفيفا كذلك الإدلاء بتوقعات حول أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم في البرازيل 2014، الذي يقام خلال شهري يونيو وتموز المقبلين في 12 مدينة بالبلد اللاتيني.

واكتفى بلاتر بالقول "أنا لست عرافاً"، عندما سئل عن الفريق الذي يتوقعه بطلاً للنسخة المقبلة من كأس العالم.