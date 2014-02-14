دوري جميل: النصر في منعطف مهم أمام الاتفاق

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي النصر لإعادة الفارق بينه وبين جاره اللدود الهلال لتسع نقاط ، عندما يحل صيفا على الاتفاق، اليوم الجمعة، في ختام الجولة 22 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين بعد أن نجح الهلال في تقليص الفارق لست نقاط بعد فوزه أمس في افتتاح الجولة على نجران 2-صفر.



وافتتحت الجولة أمس بأربع مباريات فعدا فوز الهلال على نجران 2-صفر، والشباب على التعاون 1-صفر، والعروبة على الشعلة 2-صفر، والفيصلي على الرائد 3-1.. وتختتم اليوم بثلاث مباريات يخوض في أهمها النصر مواجهة حاسمة أمام الاتفاق فيما يستضيف الاتحاد النهضة والأهلي الفتح.



ويسعى النصر للفوز ليقترب أكثر وأكثر من اللقب الذي لا يفصله عنه سوى سبع نقاط فقط.. وتعتبر مباراة اليوم منعطفاً مهما للمتصدر نحو الفوز باللقب.. ويمتاز مدرب النصر كارينيو بخوض كل مباراة في الدوري بهدف الفوز لا غير مع الثبات على تشكيلة مميزة يعتمد فيها على هدافيه محمد السهلاوي وألتون ردريغو وفي الوسط يحيى الشهري وابراهيم غالب وشايع شراحيلي.. ويملك مدرب النصر الكثير من الأوراق الرابحة التي يمكن أن يغير فيها أسلوب لعب الفريق اذا ما دعت الحاجة أبرزها محمد نور وعماد الحوسني وحسن الراهب.. نقص اللاعبين لا يزعج مدرب النصر الذي أكد على أن مباراة اليوم حاسمة لهم.. وقال قبل المباراة: "المباراة امتداد للمباريات الصعبة الماضية التي خاضها الفريق، سنلعب أمام فريق غير طاقمه الفني بداية الأسبوع بعد اهتزاز نتائجه الماضية، وهذا التغيير قد يعطى للاعبين حماساً ليقدموا مستوى أفضل مما كانوا عليه".. وشدد كارينوا على أن اللقب لايزال في الملعب وأضاف: "لن نسمح للآراء الخارجية أن تؤثر على اللاعبين نحن مقتنعون بالهدف الذي ننشده وسائرون نحوه ولن نسمح بأي شيء يمكن أن يؤثر علينا أو على اللاعبين ولدينا حصانة تجاه ذلك".

وفي المقابل يعاني الاتفاق كثيرا هذا الموسم وخسارته اليوم قد تضعه في موقف صعب، خاصة مع فوز الفيصلي على الرائد والعروبة على الشعلة.. فخسارته اليوم ستقربه أكثر من دائرة الهبوط بعد أن تراجع إلى المركز العاشر بـ 22 نقطة.. وأكد مدربه الجديد أندوني الذي سيخوض اليوم أولى مبارياته على انه يحتاج إلى التعاون بين اللاعبين والجهود الكبيرة لإعادة الفريق الاتفاقي إلى مكانه الطبيعي.



بقية المباريات



وفي بقية المباريات يستضيف الاتحاد السادس بـ26 نقطة النهضة متذيل الترتيب بـ12 نقطة فقط.. وكان الاتحاد دخل المنطقة الدافئة بفوز كبير على الاتفاق بخمسة اهداف قدم فيها العميد واحدة من اجمل مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد الأوروغوياني فيرزيري.. ويسعى الاتحاد للفوز للاقتراب من المركز الرابع الذي قد يؤهله لخوض غمار دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.. في وقت يحتاج فيه النهضة لمعجزة للهروب من الهبوط خاصة بعد فوز العروبة والفيصلي أمس.



ويشعر مدرب الاتحاد بالقلق بسبب الغيابات الدفاعية التي يعاني منها اليوم بعد أن تأكد غياب راشد الرهيب، الظهير الأيمن بالفريق للإصابة بالإضافة للمدافع طلال العبسي بداعي الإيقاف، وربما يشرك فيرزيري المدافع احمد عسيري لتعويض النقص.. و يسعى المدرب الاتحادي لثبات التشكيل لخلق الانسجام المفقود بين اللاعبين.



وفي آخر المباريات يحل الفتح السابع بـ24 نقطة ضيفا ثقيلا على الأهلي الرابع بـ34 نقطة.. وتختلف آمال وطموح اللاعبين في المباراة ففيما يطمح الفتح للهروب من خطر الهبوط، يسعى الأهلي لاستعادة المركز الثالث من الشباب الذي خطفه منه بالفوز على التعاون.. ويعيش كلا الفريقين حالة معنوية جيدة بعد فوز الأهلي على الرائد والفتح على الشعلة في الجولة الأخيرة.

