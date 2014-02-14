قميص نادي دهوك العراقي يفتح تحقيقاً في "أديداس"

أكد فرع شركة "أديداس" للملابس الرياضية في كولومبيا، أن تصميم القميص الذي سيرتديه المنتخب الكولومبي لكرة القدم في مونديال البرازيل 2014 حصري، وأنها تحقق في الشبه بينه وبين زي أحد الأندية العراقية.

وجاء إعلان الشركة على خلفية صور يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية، للاعبين من فريق دهوك العراقي، وهم يرتدون قميصاً يبدو نسخة من قميصها المصمم للمنتخب اللاتيني، الأمر الذي تسبب في ضيق وسائل الإعلام.

وقالت الشركة في بيان نشر في بوغوتا: "أديداس تؤكد أنها لا ترعى أو تنتج لنادي دهوك العراقي، نقدر علاقتنا بالاتحاد الكولومبي لكرة القدم، ونحقق على وجه السرعة في أوجه الشبه بين الزيين".

وتابع البيان: "تصميم قميص المنتخب الكولومبي حصري للاتحاد الكولومبي لكرة القدم، واستلهم من رموز تتعلق بالثقافة الكولومبية، مجموعة أديداس تحقق في هذا الوضع على وجه السرعة، وسنتخذ الإجراءات الضرورية لحماية علاماتنا التجارية وتصميماتنا المسجلة على المستوى المحلي والدولي.

ويتضمن قميص المنتخب الكولومبي في مونديال البرازيل 2014 رسوماً ترمز للبلاد، مثل قبعة "فويلتياو"، التي يستخدمها المزارعون على الساحل الكاريبي، وجناحي نسر "كندور" الأميركي الذي يعيش في جبال الأنديز.