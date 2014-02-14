كيتا: رفضت ريال مدريد من أجل برشلونة

ذكر الوافد الجديد إلى صفوف نادي فالنسيا الإسباني، الدولي المالي سيدو كيتا، أنه قد رفض عرضاً من نادي ريال مدريد قبل ست سنوات من الآن؛ وذلك من أجل الانتقال إلى صفوف غريمه التقليدي نادي برشلونة.

وأكد اللاعب المالي "المسلم" في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت مول" البريطانية، أنه قد فضل الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، على حساب غريمه الأزلي نادي ريال مدريد.

وأشار "كيتا" في تصريحاته، إلى أنه قد كان متواجداً في مدينة ألميريا الإسبانية قبل التوقيع مع برشلونة بأيام قليلة، ووصله عرضان من ناديي ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، فضلاً عن عرض آخر من نادي برشلونة، الأمر الذي دفعه للاتصال بوكيل أعماله من المفاضلة بين تلك العروض.

وأضاف اللاعب المالي الذي انضم مؤخراً إلى صفوف نادي فالنسيا: "قلت له، دعنا نذهب إلى فريق برشلونة"، فسألني عن السبب، فكانت إجابتي "لا أعرف، لكن دعنا نذهب إلى هناك"، ولا أعتقد أنني أخطأت في اختياري للنادي الكاتالوني".

هذا وأشاد "كيتا" بالمدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، بيب غوارديولا، قائلاً: "عندما يتعامل معك مدرب بهذه الطريقة، فإنك تقدم 200 في المئة مما تملك، إنه مدرب كبير وسعدت كثيراً بالعمل تحت قيادته."

كما أثنى على أخلاق زميله السابق، الدولي الفرنسي إريك أبيدال، مشيراً إلى أنه قد كان بمثابة الأخ له في نادي برشلونة، مستذكراً أحد المواقف التي جمعته بأبيدال بالقول: "أتذكر، حين كان يعاني أبيدال من إحدى المشاكل العائلية، توجهت إليه قائلا اذهب ولا تعد إلا وكل شيء على ما يرام، وهو بالفعل ما حدث تماماً آنذاك."