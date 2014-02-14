لاتسيو يتعاقد مع ناشئ.. عمره "41" عاماً

أثار لاعب كاميروني تعاقد معه لاتسيو الإيطالي، جدلاً واسعاً، بعدما كشفت تقارير إفريقية أن اللاعب يبلغ من العمر 41 عاماً، فيما أعلن النادي أنه في السابعة عشرة من عمره فقط، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد كل من أساء لسمعة النادي.

وبدأت القضية حينما نشر جوزيف مينالا صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الكثيرين للتشكيك في حقيقة أن عمره 17 عاماً فقط، بسبب ملامح وجهه التي توحي أنه أكبر من ذلك بكثير.

وزاد الجدل أكثر حينما زعم موقع رياضي سنغالي أن مينالا يبلغ من العمر 41 عاماً، وأنه خدع مسؤولي لاتسيو وزوّر أوراقه الثبوتية، لتتلقف العشرات من الصحف والمواقع الرياضية الأوروبية المعلومة، وسط جدل واسع، دفع لاتسيو لإصدار بيان لتوضيح القضية.

وذكر بيان لاتسيو أن لاعبه الكاميروني يبلغ من العمر 17 عاماً، ولا صحة لكل ما يتردد حول أنه أكبر من ذلك، مشدداً على أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد كل من أساء لسمعة النادي وعمل على تشويهها، وتسبب بضرر نفسي للاعب الشاب.

ومن جانبه، أبدى مينالا دهشته من التقارير التي تشكك في عمره، وقال إنه كل ما قيل غير صحيح، وإن المعلومات الحقيقية مدونة في أوراقه الرسمية الموجودة لدى نادي لاتسيو، لكنه سارع فيما بعد بحذف حساباته في موقعي "فيسبوك" و"انستغرام".