ليسوا على "حق" .. ولست على "باطل"!

(١)

كان - في نظرهم - حكماً سيئا، حتى اعتزل، حين اعتزل صار رئيس لجنة الحكام سيئا، لأنه سمح له بذلك!



(٢)

كان - في نظرهم - لاعبا سيئا، حتى انتقل، حين انتقل صار رئيس النادي سيئا، لأنه سمح له بذلك!



(٣)

كان - في نظرهم - مدربا سيئا، حتى فازوا بالبطولة، واحتفلوا واحتفل .. حين حدث ذلك صار "الاعلام" هو السيئ، لأنه سمح "لهم" بذلك.



(٤)

كانت جماهيره - جلّهم وليس كلهم - يريدون لرأس واحدة على الأقل أن تُقطف .. كانوا يظنون -وأحياناً يكون كل الظن إثم - أن حصر الهزيمة كلها في رجل واحد، سبب كافٍ ليشفون من تندرات الخصوم وازدرائهم .. فيما الحقيقة هي أن "حصر الهزيمة في رجل واحد"، ليس إلا هزيمة أخرى، لكنها ستحدث لاحقاً وليس الآن!.



(٥)

الفوز لا يحصل فجأة، ولا يصنعه رجل واحد .. ولا يعيش في مكان يتآمر على الفرح بعصب عينيه بخرقة سوداء كلما دلّ الطريق.



(٦)

والخسارة ايضاً لا تحضر فجأة، ولا يصنعها رجل واحد .. ولا تحدث الا في مكان يُحبس فيه العقل بين أصبعين من أصابع الحب الأعمى!



(٧)

صحيح أن العلاج الوحيد للهزيمة هو الفوز .. لكن الظلم هزيمة أيضاً، وعلاجها الوحيد هو العدل.



(٨)

أمر أخير:

اتفاقهم عليك .. لا يعني أنهم على حق.

واختلافك عنهم .. لا يعني أنك على باطل.



- نقلاً عن "الرياضي" السعودية