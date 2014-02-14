نابولي يفكر في تعيين مارادونا سفيراً له حول العالم

يفكر نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم في تعيين الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا اللاعب السابق للفريق سفيراً للنادي.

وجلس مارادونا بجوار أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي خلال المباراة التي فاز فيها نابولي على روما بثلاثة أهداف نظيفة في المربع الذهبي لكأس إيطاليا أمس الأول الأربعاء.

ومن المقرر أن يناقش مارادونا اليوم مع سلطات الضرائب الإيطالية مسألة شائكة تتعلق بمستحقات ضرائب طويلة الأجل يدين بها للدولة.

وقال دي لاورنتيس لإذاعة "راديو 24"، "لقد كنت سعيداً جداً بظهوره (مارادونا)، لديه مشاكل مع سلطات الضرائب وكان من الصعب مقابلته، سيكون سفيراً رائعاً لنابولي في العالم".

وأضاف "لدينا ستة ملايين مشجع وسيكون (مارادونا) الشخص المناسب لتمثيلنا، أفكر في الولايات المتحدة الأميركية، أميركا الجنوبية أو (الدول الآسيوية)".

وأوضح مارادونا في تصريحات لصحيفة لا ريبابليكا "يمكننا الحديث في هذا الشأن، نابولي في قلبي ومن الطبيعي بالنسبة لي أن أنقلهم حول العالم".

ولعب مارادونا في صفوف نابولي بين عامي 1984 و1991 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين ولقب كأس إيطالي مرة واحدة بجانب لقب كأس الاتحاد الأوروبي، ولكنه رحل فجأة عن الفريق قبل نهاية موسم 1990/1991 بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المخدرات.