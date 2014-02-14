نيمار.. جاهز للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي

حصل نيمار على الضوء الأخضر للعب مع برشلونة أمام رايو فايكانو يوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وهو ما يعزز آمال المهاجم البرازيلي في المشاركة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بعد غيابه لفترة بسبب إصابة في الكاحل.

وقال الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب برشلونة في مؤتمر صحافي يوم الجمعة "كان يتدرب بشكل جيد ويشعر أنه بخير وبدا أنه يتمتع بالقوة."

وأضاف: "إنه يتنافس الآن مع باقي اللاعبين على مكان في التشكيلة. لا أود الحديث عن هذا كاختبار له أمام فايكانو."

ولم يلعب نيمار (22 عاما) منذ خروجه متأثرا بإصابة في مباراة خيتافي منتصف يناير الماضي.

وأكد مارتينو أنه من المهم أن يشارك نيمار في لقاء فايكانو قبل أن يبدأ بالتفكير في مباراة سيتي يوم الثلاثاء القادم.

وقال المدرب الأرجنتيني "من الطبيعي الحديث عن لقاء دوري أبطال أوروبا، لأنها أكثر المواجهات توازنا في دور الستة عشر."

وأضاف "نضع تركيزنا على لقاء الغد. كانت لطمة لنا أن نفقد الصدارة وكان من الصعب أن نستعيدها."

ورغم العودة إلى الصدارة هذا الأسبوع بعد الفوز على إشبيلية بفضل هدفين من المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فإن برشلونة يتقدم بفارق الأهداف فقط على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

كما أحرز ميسي العائد أيضا من إصابة هدفا يوم الأربعاء الماضي ليقود برشلونة لتخطي عقبة ريال سوسييداد والصعود لمواجهة لريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال مارتينو "أنا سعيد لاستعادة جهود اللاعبين، لأن الأمور كانت صعبة على مدار الموسم. نملك لاعبين جاهزين الآن وهذا وقت مهم من الموسم."

وأضاف مارتينو مشيرا لتشابي لاعب وسط إسبانيا والذي سيحصل على راحة أمام فايكانو "إنه بخير لكنه ليس في التشكيلة."

ويحتل فايكانو المركز قبل الأخير بين 20 ناديا بالمسابقة ويبتعد بأربع نقاط عن منطقة الأمان.