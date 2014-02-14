"طارد مورينهو".. يدير"كلاسيكو" نهائي كأس إسبانيا

ذكرت صحيفة "ماركا"، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختار ماتيو لاهوز حكماً لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك، والتي ستقام في التاسع عشر من إبريل المقبل على ملعب "ميستايا" في مدينة فالنسيا.

وقالت الصحيفة إن لجنة الحكام في الاتحاد تفضّل لاهوز لإدارة المباراة، التي ستكون "الكلاسيكو" رقم (12) في مسيرته الطويلة، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد أبرز الحكام في إسبانيا حالياً، ويمتاز بالصرامة الشديدة.

وكشفت "ماركا" عن بعض المعلومات الخاصة بالحكم المخضرم، مؤكدة أنه طرد البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب ريال مدريد السابق، في أول موسم للمدرب المثير للجدل في إسبانيا.

وسبق للاهوز أن أدار (11) مباراة بين برشلونة وريال مدريد، من بينها كأس السوبر عام 2012، وقد فاز حينها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، وخلال تلك المباراة طرد لاعب الفريق الكاتالوني، أدريانو بعد مرور أقل من نصف ساعة.

لكن في المقابل، لم يخسر برشلونة أي مباراة قادها له لاهوز في الدوري الإسباني، إذ قاد له (11) مباراة، فاز الفريق بثمان منها، وتعادل في الثلاثة الأخرى، بينما قاد (17) مباراة لريال مدريد، فاز "الملكي" في (13) وخسر مرتين وتعادل مثلهما.

يذكر أن ريال مدريد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على جاره أتلتيكو في مباراتي الذهاب والإياب (3/0) و(2/0) على التوالي، بينما تأهل برشلونة على حساب ريال سوسيداد، حيث فاز ذهاباً بنتيجة (2/0)، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لمثله.

