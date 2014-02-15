استقبال حافل للأسطورة البرازيلية بيليه بمطار القاهرة

وسط استقبال حافل بمطار القاهرة وصل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم السبت، قادما من الإمارات في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في فعاليات عدة رياضية في إطار رعايته لاختيار المواهب الشابة في كرة القدم.

ووصل النجم البرازيلي على الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث تم اسقباله في صالة الخدمة المميزة.

وسيكون الجوهرة السوداء "بيليه" ضيف شرف الكأس الإقليمي الموحدة للأولمبياد الخاص التي بدأت في مصر من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم الأولى في كرة القدم،والتي ستقام فعالياتها في ماليزيا خلال شهر نوفمبر 2014 حيث يشاهد إحدى المباريات ويشارك خلالها في ضربة البداية للمباراة.

كما يشارك بيليه في افتتاح الموسم الثاني من مسابقة "كوبا كوكاكولا" ، لاكتشاف المواهب الكروية الشابة بـ200 مركز شباب،وذلك عند سفح الأهرامات، غدا الأحد، حيث سينفذ الأسطورة البرازيلي ضربة البداية للبطولة وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم الدولة في الوسط الرياضي والسياسي،على رأسهم طاهر أبوزيد وزير الدولة لشؤون الرياضة، وخالد عبد العزيز وزير الشباب، والدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.