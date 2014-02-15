بطولة مصر: الجونة يصعق الأهلي "الجريح" بهزيمة ثالثة

واصل الأهلى المصري سلسلة عروضه السيئة بتعرضه للهزيمة الثالثة هذا الموسم، وكانت أمام مضيفه الجونة صفر-1، اليوم السبت، بملعب الجونة في الغردقة في افتتاح المرحلة العاشرة لمنافسات المجموعة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.



وسجل شريف رضا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.



وتجمد رصيد الأهلى عند 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بينما ارتفع رصيد الجونة الى 7 نقاط في المركز التاسع.



وجاء الشوط الاول متواضعا فنيا رغم البداية الهجومية من جانب لاعبي الجونة، حيث أضاع النيجيري مينسو بوبا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة الاولى بعد انفراده بجارس مرمى الاهلي شريف اكرامي بيد أن الاخير تصدى لتسديدته القوية.



وشهدت بداية الشوط الثاني نشاطا ملحوظا من جانب لاعبي الجونة، ونجح مهاجمه رضا في احراز هدف الفوز في الدقيقة 52 من تسديدة على يمين اكرامي.



ونزل لاعبو الاهلي بكل ثقلهم سعيا لادراك التعادل، لكن عشوائية الاداء والبطء فى تحضير الهجمة حال دون خطورة على مرمى الجونة الذي تراجع لاعبوه الى الدفاع حفاظا على هدف التقدم.



وفي مباراة ثانية، تعادل غزل المحلة مع مضيفه مصر المقاصة صفر-صفر على ملعب الترسانة.



ورفع المقاصة رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس، والمحلة الى 5 نقاط في المركز قبل الاخير.

