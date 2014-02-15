بالوتيلي محذرا وسائل الإعلام: احترموا حياتي الشخصية

حذر المهاجم الدولي الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي وسائل إعلام محلية بضرورة احترام خصوصيته وحياته الشخصية، إذا ما أرادوا رؤيته يقدم أداء جيدا مع بلاده في مونديال الصيف المقبل في البرازيل.



وجاء تحذير بالوتيلي بعد قيادته فريقه ميلان للفوز على بولونيا 1-صفر، أمس الجمعة، في الدوري المحلي من كرة صاروخية أطلقها من حوالي 30 مترا.



وسبق أن تصدر مهاجم إنتر ميلان ومانشستر سيتي الانجليزي السابق العناوين، الأسبوع الماضي، بعد أن اعترف بابوته لطفلة تبلغ من العمر سنة واحدة أنجبها من صديقته السابقة رافاييلا فيكو، وذلك بعد الخضوع لفحص الحمض النووي.



وبعد أيام عدة على اعترافه بابوته لبيا في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تصدر بالوتيلي العناوين مجددا بعدما انهار بكاء على مقاعد الاحتياط اثر استبداله امام نابولي (1-3)، وذلك لأنه أراد تسجيل هدف من أجل اهدائه لابنته التي تقيم مع والدتها في نابولي بالذات، بحسب تخمينات وسائل إعلام.



ونجح بالوتيلي، البارحة، في التعويض عندما سجل ما اعتبرته وسائل الاعلام اجمل هدف في الدوري لهذا الموسم، لكنه لم يحتفل به كثيرا ثم قام بعدها بتحذير وسائل الاعلام من التطفل في حياته الشخصية لأن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على أدائه مع منتخب بلاده في مونديال الصيف المقبل.



"الناس يبالغون في تطفلهم على حياتي الشخصية"، هذا ما قاله "سوبر ماريو"، مضيفا "أنصحهم (لوسائل الاعلام) بألا يفعلوا ذلك لأني مهاجم المنتخب الايطالي ويجب عليهم تركي بسلام لكي اعيش حياتي كما أريد لأتمكن من تقديم أفضل ما لدي على أرضية الملعب".



وواصل بالوتيلي الذي تألق في البطولة الاخيرة مع بلاده في كأس أوروبا 2012 وقاد "الازوري" إلى النهائي حيث خسر أمام اسبانيا حاملة اللقب وبطلة العالم، "على أرضية الملعب أنا مسترخ، كما كانت حالي أمام نابولي رغم أننا لم نكن في يومنا.



وحتى اليوم (الجمعة)، لم تكن المباراة رائعة بالنسبة لنا، لكني حسمتها بالهدف".



وساند مدرب ميلان الجديد الهولندي كلارينس سيدورف مهاجمه الدولي، متوجها الى وسائل الاعلام قائلا: "اتركوا بالوتيلي بسلام، إنه نجم في المنتخب الوطني وعلى الناس مساندته. أنا لست قلقا حيال تطوره، سيصبح احد افضل اللاعبين في العالم لكن هذا الامر لن يحصل الا في بيئة يشعر فيها بالمساندة".



وواصل "في معظم الاحيان، الجميع يركز على نواحيه السلبية وليس على تصرفاته التي تتصاعد نواحيها الايجابية".



وانضم بالوتيلي الى ميلان العام الماضي بعد اربعة مواسم "مضطربة" مع مانشستر سيتي بسبب تصرفاته المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب.



ويبدو أن الوتيرة الصاخبة لحياة بالوتيلي قد أخذت منحى أكثر رصانة مع خطبيته الجديدة فاني نيغويشا، الا انه لم يقدم هذا الموسم المستوى المتوقع منه رغم تسجيله 10 أهداف في الدوري حتى الان.