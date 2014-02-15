رئيس النصر: سنحسم الدوري في مباراة الهلال

أكد رئيس نادي النصر السعودي الأمير، فيصل بن تركي، سعي فريقه لتحقيق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل فترة التوقف، وتحديداً في مباراة الهلال التي ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات المرحلة 23, وقال بعد فوز فريقه على الاتفاق: "أتمنى أن نحسم اللقب قبل فترة التوقف التي ستبدأ بعد مباراة الهلال لكي لا ندخل في مرحلة صعبة بعد عودة الدوري".

وسيتوقف الدوري السعودي لمدة ثلاثة أسابيع بعد نهاية المرحلة 23 التي سيواجه فيها النصر غريمه التقليدي الهلال الجمعة المقبل، ويحتاج إلى نقطة وحيدة ليحقق اللقب رسمياً.

وأشار رئيس النصر إلى أنهم يفكرون حالياً في مباراة الحزم الاثنين المقبل ضمن مباريات الدور 32 لكأس الملك, مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه لم يقدم المستوى المأمول, وقال: "لم نظهر بمستوانا بعكس فريق الاتفاق الذي قدم مباراة مميزة وأتوقع إذا ما استمر على نفس المستوى سيتغير موقعه في ترتيب الدوري".

ووعد الأمير فيصل بن تركي جماهير ناديه بحسم تجديد الظهير الأيمن خالد الغامدي خلال 48 ساعة, وقال: "الغامدي سيبقى نصراوياً, وسنحسم أمر تجديد عقده خلال 48 ساعة".