مانشستر سيتي يقصي تشلسي من ثمن نهائي كأس إنجلترا

رد مانشستر سيتي الدين لضيفه تشلسي واقصاه بهدفين نظيفين من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس انجلترا لكرة القدم اليوم السبت.

ودخل سيتي المباراة باحثا عن الثأر لخسارته الاولى على ارضه هذا الموسم امام الفريق اللندني قبل اسبوعين، علما بان تشلسي الحق به خسارة مؤلمة ذهابا في الدوري 2-1 بهدف قاتل من الاسباني فرناندو توريس.

كما التقى الفريقان في نصف نهائي النسحة الماضية، حيث خطف سيتي بطاقة الفوز من ملعب "ويمبلي" 2-1.

وخاض تشلسي المواجهة منتشيا من صدارته للدوري برغم تعادله مع وست بروميتش البيون 1-1، فيما تأجلت مواجهة سيتي بسبب سوء الاحوال الجوية.

ولعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو بتشكيلة قوية غاب عنها قائد الدفاع جون تيري، وواجه الاول مدرب سيتي التشيلي مانويل بيليغريني بعد تراشقات كلامية اثر المواجهة الاخيرة بينهما، وبعد يوم من اتهامه مدرب ارسنال الفرنسي ارسين فينغر بانه "اختصاصي في الفشل".

اما سيتي الذي يخوض مواجهة منتظرة مع برشلونة الاسباني، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، فغاب عنه هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو المصاب ولاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، واراح مدربه الحارس الدولي جو هارت والمدافع الارجنتيني مارتن ديميكيليس والاسبانيين خيسوس نافاس والفارو نيغريدو، فلعب اساسيا الحارس الروماني كوستيل بانتيليمون وجوليان ليسكوت والاسباني خافي غارسيا والمهاجم البوسني ادين دجيكو.

على ملعب "الاتحاد"، بدأ مانشستر ضاغطا على مرمى التشيكي بتر تشيك الى ان مرر دجيكو عرضية داخل المنطقة استغلها المونتينيغري ستيفان يوفيتيش على احسن وجه في ظل تأخر الظهير الاسباني سيزار اسبيليكويتا، فسدد ارضية ارتدت من القائم الايمن الى الشباك (17).

ونجح "سيتيزنز" بالمحافظة على تقدم مستحق في الشوط الاول، ليرد بعدها مورينهو فدفع بالمصري محمد صلاح بدلا من الكاميروني صامويل ايتو بين الشوطين، ثم بالاسباني توريس بدلا من البرازيلي راميريش.



لكن تبديل بيليغريني كان انجع، فبعدما اخرج يوفيتيش لحساب الفرنسي سمير نصري، تبادل الاخير الكرة خذ وهات مع الاسباني دافيد سيلفا فسددها من مسافة قريبة هزت شباك تشيك للمرة الثانية في المباراة (67)، وقاضيا على امال الفريق اللندني.



وهذه اول مرة في 32 مباراة يعجز فيها تشلسي عن التسجيل في الكأس منذ خسارته امام بارنسلي 1-صفر في مارس 2008.

وحل مانشستر سيتي صاحب 5 القاب في المسابقة اخرها عام 2011، وصيفا في النسخة الاخيرة، فيما احرز تشلسي سبعة القاب اخرها عام 2012.

واطلق كريغ غاردنر كرة صاروخية في مرمى ساوثمبتون حملت فريقه سندرلاند الى الفوز 1-صفر.

ونجح غاردنر (27 عاما) في مباغتة الحارس كلفين ديفيس في الشوط الثاني (49)، ليبلغ سندرلاند حامل اللقب مرتين الدور ربع النهائي للمرة الثانية في اخر ثلاثة مواسم.

على ملعب "الضوء" نصف الممتلئ، وضع اللاعبون شارات سوداء على ايديهم تكريما للدولي السابق توم فيني الذي رحل امس الجمعة عن 91 عاما.

وبمشاركة الحارس العماني علي الحبسي، تأهل ويغان حامل اللقب الى ربع النهائي بفوزه على مضيفه كارديف 2-1 على ملعب "كارديف سيتي ستاديوم" امام 17123 متفرجا.

وسجل لويغان الايرلندي كريس ماكان (18) وبن واتسون (40) ولكارديف فرايزر كامبل (27).

وتأجلت مباراة شيفيلد وينزداي مع تشارلتون اتلتيك بسبب برك المياه على عشب ملعب "هيلزبره".

ويلعب الاحد ايفرتون مع سوانسي سيتي، وارسنال مع ليفربول في مباراة قمة، وشيفيلد يونايتد مع نوتنغهام فوريست، والاثنين برايتون مع هال سيتي.