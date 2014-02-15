مورينهو: لست "فاشلاً" مثل فينغر

واصل المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، مسلسل تصريحاته المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، بعد أن هاجم هذه المرة نظيره مدرب فريق أرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، واصفاً إياه بـ"المدرب الاختصاصي بالفشل".

وشنَّ "مورينهو" هُجوماً لاذعاً على نظيره فينغر، بعد أن كان الأخير قد صرح بأنّ المدرب البرتغالي سيخسر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وأنه استبعد فرص فريقه في التتويج بلقب "البريمير ليغ"؛ بسبب خوفه من الفشل.

وأكّد مدرب تشلسي في المؤتمر الصحافي- الذي عقد مساء الجمعة عشية لقاء فريقه أمام مانشستر سيتي اليوم في كأس إنجلترا- بأنّ "فينغر" مدرب اختصاصي في الفشل، حيث لم يتمكن من حصد أي لقب في آخر ثمان سنوات.

وذكر المدرب البرتغالي، بأنه ليس معتاداً على الفشل على غرار نظيره الفرنسي، داعياً "فينغر" للرحيل عن فريق "المدفعجية" كونه ابتعد عن منصات التتويج لفترة طويلة على الرغم من امتلاكه لأسماء كبيرة.

وأضاف المدرب المثير للجدل: "لو حصل لي هذا الأمر مع تشلسي؛ لقررت ترك مدينة لندن، وعدم العودة إليها في مرة ثانية".

وكان "فينغر" قد علق على التصريحات التي قلل فيها المدرب البرتغالي من فرص فريقه بالتتويج باللقب قائلاً: "إن سباق المنافسة على اللقب مفتوح على مصراعيه، لا يمكن لتشلسي أن يخسره إلا إذا كان خلف جميع الفرق التي يُمكنها التتويج باللقب".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن بعض المدربين- في إشارة إلى البرتغالي جوزيه مورينهو- يتعمدون ترشيح الفرق المنافسة في الدوري؛ بسبب الخوف من الإخفاق والفشل وليس لأسباب نفسية أو من باب التواضع.

