ميسي يرد على كابا: لا أنجرف وراء الحماقات

أبدى مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، استغرابه الشديد من التصريحات التي أدلى بها مواطنه المدرب السابق، أنخيل كابا، والتي انتقد فيها تراجع أداء ميسي في الآونة الأخيرة، مُرجعاً سبب ابتعاده عن مستواه لافتقاده لما أسماه "شغف" كرة القدم.

وذكر اللاعب الأرجنتيني في تصريحات لإذاعة "لا ريد" الأرجنتينية بأنّه "لم يهتم" كثيراً للتصريحات التي أطلقها المدرب الأرجنتيني السابق، والتي قال فيها إنّ ميسي لا يمر في أفضل حالاته بالآونة الأخيرة؛ لافتقاده لما أسماه "شغف" كرة القدم.

وأكّد مهاجم برشلونة بأنّه لم يفهم حقيقةّ لماذا قال مواطنه كابا- الذي عمل مساعداً للمدرب سيزار لويس مينوتي في نادي برشلونة- مثل هذا الكلام؟.

وأشار "ميسي" إلى أنّه يتعامل مع جميع الانتقادات التي يتلقاها بين الفينة والأخرى بهدوء تام، مُؤكداً بأنه لا ينجرف وراء الحماقات- على حد تعبيره.

واعترف اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012) بأنه قد عاش فترات صعبة بعد الإصابة التي ألمت به، داعياً من لا يعرف حقيقة هذه الفترات إلى الصمت، وتركه وشأنه.

واختتم اللاعب الأرجنتيني حديثه قائلاً: "لم أفقد "شغف" كرة القدم مثلما قال كابا، وأشعر بتحسن كبير خلال هذه الأوقات، كما إنني لست متسرعاً لاستعادة مستواي المعهود، لكني في الوقت ذاته أتمنى أن أعود لمستواي قبل مباراة مانشستر سيتي".

